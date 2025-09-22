„Pfizer“ perka vaistų nuo nutukimo gamintoją „Metsera“ už 4,9 mlrd. JAV dolerių

Šiuo sandoriu „Pfizer“ siekia išplėsti savo produktų asortimentą ir įžengti į milžinišką bei toliau augančią vaistų nuo nutukimo rinką.
„Nutukimas yra didelė ir auganti sritis, su kuria susiję daugiau nei 200 sveikatos sutrikimų“, – pareiškime pažymėjo „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla (Albertas Burla).
„Siūlomas „Metsera“ įsigijimas atitinka mūsų siekį nukreipti investicijas į didžiausią poveikį turinčias galimybes ir paskatinti „Pfizer“ žengti į šią svarbią terapinę sritį“, – pridūrė jis.
Pagal sandorio sąlygas, „Pfizer“ už „Metsera“ sumokės po 47,5 JAV dolerio už paprastąją akciją, o sandoris turėtų būti užbaigtas šių metų paskutinį ketvirtį.
Farmacijos bendrovės į vaistų nuo nutukimo ir diabeto verslą siekia patekti po danų bendrovės „Novo Nordisk“ vaistų „Ozempic“ bei „Wegovy“ ir JAV milžinės „Eli Lilly“ vaisto „Zepbound“ sėkmės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!