Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Pfizer“ perka vaistų nuo nutukimo gamintoją „Metsera“ už 4,9 mlrd. JAV dolerių

2025-09-22 15:29 / šaltinis: BNS
2025-09-22 15:29

JAV farmacijos milžinė „Pfizer“ įsigis vaistų nuo nutukimo ir širdies ligų gamintoją „Metsera“ už 4,9 mlrd. JAV dolerių (4,17 mlrd. eurų), pirmadienį pranešė abi bendrovės.

(nuotr. SCANPIX)

JAV farmacijos milžinė „Pfizer“ įsigis vaistų nuo nutukimo ir širdies ligų gamintoją „Metsera“ už 4,9 mlrd. JAV dolerių (4,17 mlrd. eurų), pirmadienį pranešė abi bendrovės.

REKLAMA
1

Šiuo sandoriu „Pfizer“ siekia išplėsti savo produktų asortimentą ir įžengti į milžinišką bei toliau augančią vaistų nuo nutukimo rinką.

Nutukimas yra didelė ir auganti sritis, su kuria susiję daugiau nei 200 sveikatos sutrikimų“, – pareiškime pažymėjo „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla (Albertas Burla).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Siūlomas „Metsera“ įsigijimas atitinka mūsų siekį nukreipti investicijas į didžiausią poveikį turinčias galimybes ir paskatinti „Pfizer“ žengti į šią svarbią terapinę sritį“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal sandorio sąlygas, „Pfizer“ už „Metsera“ sumokės po 47,5 JAV dolerio už paprastąją akciją, o sandoris turėtų būti užbaigtas šių metų paskutinį ketvirtį.

Farmacijos bendrovės į vaistų nuo nutukimo ir diabeto verslą siekia patekti po danų bendrovės „Novo Nordisk“ vaistų „Ozempic“ bei „Wegovy“ ir JAV milžinės „Eli Lilly“ vaisto „Zepbound“ sėkmės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų