  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: kandidatas į kultūros ministrus susijęs giminystės ryšiais

2025-09-22 23:04 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-22 23:04

Kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius turi giminystės ryšių su „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio šeima.

Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius turi giminystės ryšių su „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio šeima.

Tai per LRT laidą „LRT forumas“ patvirtino R. Žemaitaitis.

„Labai tolima giminaitė“, – teigė jis.

„Nemuno aušros“ pirmininkas patvirtino, kad I. Adomavičiaus žmona yra jo brolienės sesuo.

I. Adomavičiaus kandidatūra į kultūros ministrus pateikta socialdemokratams ir „aušriečiams“ apsikeitus atsakomybių sritimis. Lietuvos socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Energetikos ministeriją manais pasiūlydama Kultūros ministeriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl kandidato tinkamumo eiti pareigas spręs prezidentas Gitanas Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė šią kandidatūrą jau palaimino pateikdama kandidatą jam.

Prezidentas apie ministerijų mainus: socialdemokratų rankose – nacionalinio saugumo stuburas

Socialdemokratams perėmus atsakomybę už Energetikos ministeriją, jų rankose atsidūrė nacionalinio saugumo stuburas, teigia prezidentas G. Nausėda.

„Na, socialdemokratai pasirinko tokį sprendimą, tas sprendimas turi, be abejo, tam tikras pasekmes, ir aš labai tikiuosi, kad štai tie sektoriai, kurie dabar yra socialdemokratų dispozicijoje, iš tikrųjų leis šiai partijai ne tik kalbėti apie gerovės kilimą, bet leis šiai partijai išlaikyti labai svarbų nacionalinio saugumo stuburą“, –pirmadienį per LRT laidą „LRT forumas“ sakė valstybės vadovas.

Taip jis komentavo koalicijos partnerių sprendimą peržiūrėti anksčiau pasidalytas atsakomybės sritis.

„Nemuno aušra“, atsisakiusi energetikos ministru palikti demokratų deleguotą Žygimantą Vaičiūną, iš socialdemokratų perėmė Kultūros ministeriją mainais į Energetikos.

Anot prezidento, šiandien, kaip niekada, svarbu, kad energetika, užsienio politika, krašto apsaugos sistema veiktų „kaip suderintas laikrodis ir tikrai suteiktų Lietuvos žmonėms tai, kas būtina – saugumą, saugumo ir saugumo jausmo mūsų visuomenėje“.

Pasak G. Nausėdos, energetikos sritis labai svarbi, jai turi vadovauti patikimas žmogus.

„(...) energetikos sektoriuje Lietuva yra padariusi milžiniškas investicijas tiek savo lėšomis, tiek su Europos Sąjungos pagalba. Ir šitų investicijų tikslas buvo vienas: užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Būtų be galo neatsakinga, jeigu visas šitas investicijas paverstume per nieką, jeigu ministerijai vadovautų žmogus, kuriuo pasitikėti neturime pagrindo arba kurio gebėjimai ginti viešąjį interesą, laikytis atsakingo valdymo principų, yra abejotini“, – sakė prezidentas.

Anot jo, Ž. Vaičiūnas yra puikus specialistas, šį vardą užsirekomendavęs ilgamete veikla.

„Ir dėl tos priežasties aš manau, kad pati Socialdemokratų partija, kuri deleguoja poną Vaičiūną į energetikos ministro pareigas, iš to tikrai laimės“, – pridūrė valstybės vadovas.

Prezidentas praėjusią savaitę atmetė „aušriečių“ teiktą teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūrą į energetikos ministrus, nes nebuvo tikras, kad jis prioritetą teiks viešajam interesui.

Po to įstrigus Vyriausybės formavimui, koalicijos partneriai sutarė pasikeisti atsakomybių sritis.

BNS rašė, kad naujas ministrų kabinetas formuojamas iš pareigų atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Taip pat sudaryta nauja valdančioji koalicija iš Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų. Seime jos turi 82 narius.

