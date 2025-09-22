Nausėda atsakė Andriukaičiui: parašą už ministrus dedu ne kaip notaras

„Gerbiamas Andriukaiti, aš jums atsakau: kadangi dedu parašą, kadangi prisiimu atsakomybę už kiekvieno ministro veiklą – be jokios abejonės, turiu svarų balsą, kada ministras yra skiriamas“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Jeigu dedu parašą, dedu jį ne kaip notaras, o kaip žmogus, kuris yra ir susipažinęs su kandidatu, ir tikisi kandidato sėkmingos veiklos“, – akcentavo jis.
