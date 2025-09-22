Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda atsakė Andriukaičiui: parašą už ministrus dedu ne kaip notaras

2025-09-22 22:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 22:05

Reaguodamas į socialdemokratų garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio kritiką dėl atmestų kandidatų į ministrus, prezidentas Gitanas Nausėda sako neketinantis automatiškai tvirtinti siūlomų kandidatų.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Reaguodamas į socialdemokratų garbės pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio kritiką dėl atmestų kandidatų į ministrus, prezidentas Gitanas Nausėda sako neketinantis automatiškai tvirtinti siūlomų kandidatų.

1

„Gerbiamas Andriukaiti, aš jums atsakau: kadangi dedu parašą, kadangi prisiimu atsakomybę už kiekvieno ministro veiklą – be jokios abejonės, turiu svarų balsą, kada ministras yra skiriamas“, – pirmadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.

„Jeigu dedu parašą, dedu jį ne kaip notaras, o kaip žmogus, kuris yra ir susipažinęs su kandidatu, ir tikisi kandidato sėkmingos veiklos“, – akcentavo jis.

