Remigijus Žemaitaitis nusileido dėl Energetikos ministerijos: „Atidavė prezidentui, o mes nenorėjome atiduoti“

Toks prezidento kišimasis jau kaip reikiant įpykdė dalį socialdemokratų. Jie rėžia – prezidentas nėra koalicijos partneris, o tokiu savo elgesiu viršija leistinas ribas.
R. Žemaitaitis tikriausiai nėra pats kultūringiausias žmogus Seime. Po socdemų inicijuotų mainų „Nemuno aušrai“ atiteko Kultūros ministerija. Tiesa, dar neseniai R. Žemaitaitis šios ministerijos kratėsi. Viešai sakė, kad niekas dar nesutarta.
Rugsėjo 19 dieną paklaustas, ar kol kas Energetikos ministerija lieka jo rankose, teigė, kad negali atsakyti.
Bet per savaitgalį nuomonė, panašu, pasikeitė. R. Žemaitaitis su žmona šventė vestuvių metines Juodkrantėje. Iš laivo žiūrėjo į Kuršių marias ir klausė muzikos. Juodkrantėje stebėjo koncertą, kurį organizavo Edmundo Jakilaičio vadovaujama įmonė.
„Renginiai Kuršių Nerijoje, Nidoje, galutinai mane prispaudė“, – šmaikštavo R. Žemaitaitis.
Jis pripažįsta, kad su kultūra jis turi mažai ką bendro.
„Tai nereiškia, kad aš gyvenu ja. Nereiškia, kad aš Valdovų rūmuose nuo ryto iki vakaro kiekvieno paveikslo ar meno kūrinio pristatyme. Į Valdovų rūmus ateinu tada, kai baigiasi rinkimai. Rinkimų naktį paskambina žurnalistai, kad 23 valandą Valdovų rūmuose spaudos konferencija“, – komentavo „Nemuno aušros“ lyderis.
Tačiau kaip ir energetikos srityje, kuri dabar atiteko socdemams, R. Žemaitaitis esą ruošia pokyčius ir kultūroje.
„Jis neturėjo pasirinkimo. Jis bandė, kovojo, negavo ir tada racionaliai nusileido“, – aiškino politologas Kęstutis Girnius.
Į kultūros ministrus siūlomas šis kandidatas
Ką siūlo į ministrus, R. Žemaitaitis neatskleidžia. Tiesa, prezidentas jam dabar leidžia teikti partinius, nes R. Žemaitaitis atsisakė Energetikos ministerijos. Vis dėlto, TV3 šaltinių teigimu, į kultūros ministrus pasiūlytas jo bendražygis Ignotas Adamavičius, kuris turi daugiau bendro su makaronų gamybos kultūra, nei Lietuvos aukštąja kultūra. I. Adamavičius mokėsi Čiurlionio menų mokykloje, pūtė tromboną ir kaip pats save pristato – Pilaitės parapijiečiai jį sutinka bažnyčios chore. Jo širdžiai artima muzika ir dainavimas.
„Partija neturėjo kažkokio labai stipraus, didelio kultūros specialisto“, – sakė R. Žemaitaitis.
Tad dabar į socdemų rankas R. Žemaitaitis atidavė energetiką.
„Taip jau teko, kad socialdemokratai ją atidavė prezidentui, o mes nenorėjome atiduoti“, – piktinosi jis.
Viešai žinoma, kad kol Energetikos ministerija buvo „Nemuno aušros“ rankose, prezidentas ten norėjo matyti savo žmogų – Ž. Vaičiūną.
„Kol kas nežinau, ką premjerė yra apsisprendusi daryti“, – sakė laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
TV3 šaltinių teigimu, šių planų – išsaugoti poste Vaičiūną – G. Nausėda neatsisako ir dabar, kai energetika rūpinasi socialdemokratai.
