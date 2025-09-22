Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žygimantas Vaičiūnas pažadėjo tapti socialdemokratu

2025-09-22 16:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 16:19

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatu į energetikos ministrus teikiamas Žygimantas Vaičiūnas pirmadienį susitiko su paskirtąja premjere ir aptarė galimybes tapti šios politinės jėgos nariu.

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatu į energetikos ministrus teikiamas Žygimantas Vaičiūnas pirmadienį susitiko su paskirtąja premjere ir aptarė galimybes tapti šios politinės jėgos nariu.

2

Tai Eltai pirmadienį patvirtino laikinojo ministro patarėja Renata Surovec.

„Ministras kartu su paskirtąja premjere kalbėjo apie narystę (socialdemokratų partijoje – ELTA) ir toks pažadas buvo duotas. Susitikimo metu konkretus įstojimo laikotarpis nebuvo aptartas“, – teigė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas demokratų, tačiau partijai nepriklausė.

Apie tai, kad laikinai ministerijai vadovaujantis politikas pažadėjo tapti LSDP nariu, Eltai patvirtino ir paskirtosios premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

„Paskirtoji premjerė pokalbio su kandidatu į energetikos ministrus metu gavo pažadą, jog Žygimantas Vaičiūnas įstos į Lietuvos socialdemokratų partiją“, – sakė jis.

Anksčiau pirmadienį pranešta, kad socialdemokratai su „Nemuno aušra“ keisis Kultūros ir Energetikos ministerijomis.

Vėliau paskirtosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad premjerė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.

Tuo metu į „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijoms atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro Kastyčio Žuromsko kandidatūrą.

ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. 

Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.

Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.

