Vaičiūnas: esu pasiruošęs įvertinti visas darbo naujoje Vyriausybėje galimybes

„Tikrai negaliu pasakyti, dar nebuvo detalesnių pokalbių (su „Nemuno aušra“ – ELTA) – jeigu bus, tikrai esu pasirengęs įvertinti visas galimybes, nes iš esmės atėjau su pokyčių programa, ruošiausi ją 4 metams, tai diskusijų objektas“, – žurnalistams trečiadienį teigė Ž. Vaičiūnas.
Pagal naujos koalicijos sutartį Energetikos ministerija turėtų atitekti „Nemuno aušrai“, tačiau prezidentas jau anksčiau sakė, kad į naująją Vyriausybę netvirtins partinių ministrų.
Ankstesnėje Vyriausybėje Ž. Vaičiūnas buvo deleguotas Demokratų „Vardan Lietuvos“, tačiau pats partijai nepriklauso.
Politikas kalbėjo, kad pokalbis su „aušriečiais“ dėl galimybės jų deleguotam dirbti naujame Ministrų kabinete vyktų kaip tarp „darbdavio ir darbuotojo“.
„Čia turbūt ne apie norus klausimas, (…) jeigu sąlygos iš abiejų pusių tinka, galima darbuotis“, – tikino Ž. Vaičiūnas, pridurdamas, kad norėtų aptarti abiejų derybinių pusių keliamas sąlygas.
„Mano tikslas yra Lietuvos vartotojai, dalykai, kuriuos mes esame susidėlioję, jeigu yra galimybės tą programą įgyvendinti, būčiau pasirengęs tą daryti“, – teigė jis.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
