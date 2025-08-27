Žygimantas Vaičiūnas apie „Ignitis grupės“ delistingavimą: nereikėtų daryti radikalių sprendimų

Jis sutiko, kad „Ignitis grupės“ valdymas yra jautrus visuomenei klausimas, tačiau teigė, kad jį galima galima kontroliuoti ir kitais būdais.
„Reikia pripažinti, ką ir premjerė akcentuoja, kad, visuomenės nuomone, tai yra matoma kaip tam tikra problema, kad yra toks jautresnis klausimas, bet čia tikrai nereikėtų turbūt daryti tokių radikalių sprendimų, reikėtų išsamiai įvertinti visas aplinkybes“, – BNS trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Tai nėra tik energetikos, tik „Igničio“ klausimas, tai yra apskritai bendros Lietuvos investicinės aplinkos klausimas. Dėl to, matyt, reikėtų ieškoti vienokių ar kitokių sprendimo būdų, bet detaliau apie tai dar nesame kalbėję. Bet turime įvertinti, kad visuomenei tas klausimas taip pat yra labai aktualus“, – sakė ministras.
Ž. Vaičiūnas pabrėžė, kad Energetikos ministerija „Ignitis grupės“ akcijų klausimu yra „dalyvaujanti šalis“, tačiau priimant su tuo susijusius sprendimus lemiama yra grupės akcininko teises įgyvendinančios Finansų ministerijos bei ministro pozicija.
„Šituo klausimu nereikėtų pernelyg sujautrinti tam tikrų elementų, bet pats akcijų skaičius, jų turėjimas ar neturėjimas, savaime nesprendžia problemos. Yra kiti klausimai, kur mes turime tam tikrą pusiau monopolininko vaidmenį „Igničio“ asmenyje, ir jie netgi prieš listingavimą akcijų taip pat buvo aktualūs“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
„Turbūt esminiai dalykai yra, kaip apskritai valdoma įmonė, kokie yra valstybės lūkesčiai tos įmonės atžvilgiu ir manau, kad tikrai yra kiti instrumentai, kuriais galima užtikrinti, kad valstybės valdoma įmonė atitiktų valstybės interesus, čia yra viena iš dalių, kurią tikrai esame pasirengę dėliotis, spręsti“, – pridūrė jis.
I. Ruginienė antradienį sakė, kad bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų. Pasak jos, detalių šio proceso žingsnių dar nėra nenumatyta.
„Ignitis grupės“ pirminio viešojo akcijų pasiūlymo (IPO) metu, siekiant įgyvendinti nacionalinę energetikos strategiją, buvo išplatintas toks akcijų kiekis, kad valstybės turtinės ir neturtinės teisės nepakistų ir akcinio kapitalo didinimui nereikėtų skirti 450 mln. eurų iš valstybės biudžeto. Valstybė šiuo metu valdo įmonės daugumos akcijų paketą (74,99 proc) ir turi pilną sprendimų priėmimo teisę“, – komentare BNS trečiadienį teigė „Ignitis grupės“ atstovas Valdas Lopeta
Idėją valstybei išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas pernai prieš Seimo rinkimus kėlė „Nemuno aušra“, tačiau ši iniciatyva neatsidūrė nei ankstesnėje koalicijos sutartyje, nei Vyriausybės programoje.
Ž. Vaičiūnas pernai gruodį BNS sakė nepalaikantis grupės delistingavimo. Pasak jo, valstybei pakanka jos turimo akcijų kiekio, kad įmonė būtų valdoma atsižvelgiant į Lietuvos interesus.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso instituciniams ir mažmeniniams investuotojams.
