Aiškėja, kurie ministrai dirbs Vyriausybėje: kai kurie jau susitiko su Gitanu Nausėda

Kol vieniems prezidento filtrą pavyksta praeiti be didelių problemų, laikinai Vyriausybėje dirbantys ministrai nuogąstauja, ar ir juos naujoji premjerė Inga Ruginienė nusiųs pas prezidentą pokalbio.
Kad Kęstutis Budrys yra prezidento numylėtinis – aišku ir ne tik dėl to, kad prieš tapdamas ministru jis dirbo prezidento patarėju. O juo tapo socdemams sulaukus pasiūlymo iš prezidentūros. Dėl jo galimybių toliau vadovauti Užsienio reikalų ministerijai prezidentūrai nekyla jokių klausimų.
Jis šiandien pirmasis susitiko su šalies vadovu ir pristatė savo kandidatūrą į užsienio reikalų ministrus. Budrys pas prezidentą užtruko apie valandą vietoje numatytų 45 minučių.
Kaip diplomatijos vadovas Budrys į šalies reikalus ir aktualijas žvelgia ir atsakinėja diplomatiškai. Ir nuomonės apie naujai suformuotą koaliciją, kurios Vyriausybėje ministru nori toliau dirbti, nereiškia.
Sekanti pas prezidento ant kilimėlio pasirodė krašto apsaugos ministrė. Tradiciškai, kadangi prezidentas yra ginkluotų pajėgų vadas.
Nors ministrė įsivėlė į žvalgybos vadovo neskaidraus atleidimo skandalą, o opozicija ir net partneriai ją kaltino neadekvačiai ir emocijų pagrindu priimamais sprendimais prezidentūra jos kandidatūra taip pat patenkinta.
„Jokių didesnių priekaištų ministrei neišsakė. Prezidentas remia ir pasitiki, ir linki sėkmės“, – po susitikimo komentavo vyriausiasis prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
„Darbo yra labai daug, situacija yra sudėtinga. Aš neturiu jokių vilčių, kad kokia nors tvari taika su Rusija yra įmanoma. O tai reiškia, kad tuos darbus reikia skubiai daryti“, – sako D. Šakalienė.
Likę ministrai – nežinioje
Kol vieni džiaugiasi praėję prezidento filtrą, kiti laikinieji ministrai atsipūsti dar negali.
„Turbūt užtikrintas tik tas, kuris buvo pas prezidentą“, – teigia laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kai kurie išvis nėra užtikrinti, kad toliau dirbs Vyriausybėje. Kultūros ministro kėdė pastaruoju metu ypač klibinama. Kultūros ministerijos portfelis netgi buvo garsiai aptarinėjamas koalicijos formavimo metu – socdemams priklausančios ministerijos norėjo „valstiečiai“, bet galiausiai pasirinko Teisingumo ministeriją. Socdemai neprieštaravo, kad kultūros ministras liktų be darbo.
„Man labai gaila, kad kabojo, nes kultūra neparduodama ir neperkama. Ir nesiderama dėl jos. Bet dėl savo posto aš kol kas nežinau“, – sako laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Daug aistrų kelia Energetikos ministerijos portfelis, kuris po derybų ir nelikus Sauliaus Skvernelio bendroje koalicijoje, atiteko „Nemuno aušrai“. Remigijus Žemaitaitis kol kas žada kalbėti su buvusiu demokratų ministru Žygimantu Vaičiūnu.
„Matyt, reikės kalbėtis ir su prezidentu, ir su pačiu Vaičiūnu, nes aš kiek turiu informacijos, tai Vaičiūnas atsiribojo nuo Sauliaus Skvernelio, nuo partijos“, – „Žinių radijui“ komentavo R. Žemaitaitis.
Prezidentūra jau buvo pareiškusi, kad net ir nelikus Skvernelio, Žygimanto Vaičiūno kandidatūra juos tenkina.
Žemaitaitis aiškina, kad turi dar keletą kandidatų, kurie galėtų Ž. Vaičiūną pakeisti. TV3 žiniomis, kandidatu į ministrus galėtų tapti energetikos ekonomistas Vidmantas Jankauskas. Tačiau, jei Vaičiūnas pasiliks, Žemaitaitis turi jam pluoštą reikalavimų: „Ignitis“ akcijų išpirkimą, auditą energetikos sektoriuje ir ministro komandos pokyčius.
