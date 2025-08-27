Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys apie Cichanouskajos biuro Lietuvoje statusą: mes jį remiame

2025-08-27 12:07 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 12:07

 Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos ir jos biuro statusas Lietuvoje tiesiogiai priklauso nuo politinės padėties kaimyninėje valstybėje. Pasak šalies diplomatijos vadovo, Vilnius ir toliau remia opozicionierės bei jos komandos veiklą.

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja. ELTA / Dainius Labutis

 Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos ir jos biuro statusas Lietuvoje tiesiogiai priklauso nuo politinės padėties kaimyninėje valstybėje. Pasak šalies diplomatijos vadovo, Vilnius ir toliau remia opozicionierės bei jos komandos veiklą.

8

„Tai yra geopolitinis ir politologinis klausimas. Aš norėčiau, kad rytoj nebebūtų prasmės jam („Baltarusių demokratijos atstovybės“ biurui – ELTA) veikti, bet matome, kokia yra situacija. Situacija Baltarusijoje nesikeičia, tai ji galbūt ir užsitęs“, – kalbėjo K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia ne vien tik (S. Cichanouskajos – ELTA) ofiso veiklos rezultatas, tai yra ir mūsų visų veiklos rezultatas, kad situacija Baltarusijoje pasikeistų, tai yra sankcijų politikos rezultatas, mūsų didžiųjų sąjungininkų įsitraukimo viena ar kita forma rezultatas. Aš nesuvesčiau situacijos Baltarusijoje vien tik su tuo, ką daro ar nedaro Baltarusijos opozicinės jėgos“, – sakė jis.

Ministras kartojo, kad Lietuva nori taikios ir demokratinės kaimynystės pašonėje, o tai yra dalykai, dėl kurių kovoja S. Cichanouskajos biuras.

„Jis turi deramą statusą, tas statusas leidžia ofisui veikti, funkcionuoti, mes jį remiame“, – tvirtino K. Budrys.

Ragino nepasiduoti KGB provokacijoms

Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas „15min“ paskelbė, kad S. Cichanouskaja pripažino prieš bėgdama į Lietuvą iš Baltarusijos specialiųjų tarnybų gavusi vokelį su 15 tūkst. eurų. Minsko režimas publikavo vaizdo įrašą, kuriame matoma, kaip Aliaksandro Lukašenkos administracijos operatyvinio analitinio centro vadovas generolas majoras Andrejus Pavliučenka perduoda vokelį su pinigais S. Cichanouskajai, tačiau jame matosi, kad opozicionierei daromas spaudimas.

Klausiamas apie šią informaciją ir tai, ar Valstybės saugumo departamentas (VSD), kuriame anksčiau dirbo pats K. Budrys, žinojo apie Baltarusijos specialiųjų tarnybų perduotus pinigus S. Cichanouskajai, ministras atsakė – situacija yra daug platesnė.

„Tuo metu 2020 m. rugpjūtį, rugsėjį, spalį, kai vyko įvykiai (Baltarusijoje – ELTA), dirbau saugumo departamente. Aš žinau daug gilesnį, platesnį, spalvingesnį paveikslą, kaip viskas buvo daroma, kaip kas buvo organizuojama“, – trečiadienį žurnalistams po susitikimo su prezidentu komentavo K. Budrys.

„Mano viena iš išmoktų pamokų – nepasiduokime KGB mums organizuojamoms provokacijoms“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad parlamentaras Vytautas Sinica prieš kurį laiką kreipėsi į užsienio reikalų ministrą K. Budrį ragindamas panaikinti akreditaciją „Baltarusių demokratijos atstovybei“. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nario teigimu, ši įstaiga naudojasi Lietuvos suteiktu svetingumu ir gera valia ne geriems kaimyniškiems santykiams vystyti, o savotiškai „alternatyvios Baltarusijos“ bazei Lietuvoje kurti.

Visgi, Užsienio reikalų ministerija (URM) teigė tokio prašymo nesvarstysianti, nes suteiktas statusas leidžia baltarusių opozicijai vykdyti savo funkcijas ir telkti demokratines jėgas.

2025-08-27 12:21
bi**!
