Budrys naująją koaliciją vertina aptakiai: patirtis rodo, kad su Seimu randame teisingus sprendimus

„Aš teigiamai vertinu tai, ką mes darome užsienio politikoje ir visas sąlygas, kurias aš matau ją sėkmingai įgyvendinti ir ateityje“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu teigė K. Budrys.
Ministras pabrėžia, kad šios Seimo kadencijos praktika rodo, jog svarbūs užsienio politikos klausimai randa reikiamą palaikymą parlamente.
„Mano patirtis per šiuos aštuonis mėnesius rodo, kad mes taip pat ir su Seimu randame teisingus sprendimus. Kai kurie, pavyzdžiui, yra susiję su sankcijų politikos formavimu ir įgyvendinimu. Esame priėmę stiprius, vienus ryškiausių Europos Sąjungoje nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimus su šiuo Seimu“, – sakė K. Budrys.
„Seimas yra vienbalsiai priėmęs pavyzdinę rezoliuciją, kuri yra mūsų tikrai stipri vėliava, dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir jokios okupacijos nei de jure, nei de facto pripažinimo. Aš turiu ne vieną pavyzdį, kuris rodo, kad mūsų užsienio politika yra ne vienos ar kitos tik institucijos, bet nacionalinė, stipri, tęstinė, aiški. Ir šioje vietoje tikiuosi, kad tai ir išlaikysime“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad antradienį Vilniuje įvyko apie 8 tūkstančius žmonių subūręs protestas „Gėdos diena“. Jo dalyviai viešai reiškė nepasitenkinimą dėl naujosios koalicijos sudėties ir socialdemokratų sprendimo bendradarbiauti su „Nemuno aušra“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Premjere paskirtai I. Ruginienei formuojant naująjį Ministrų kabinetą, trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatu į užsienio reikalų ministrus K. Budriu bei planuoja susitikti su krašto apsaugos ministrės pareigose pretenduojančia likti Dovile Šakaliene.
Apie tai, jog šių dviejų ministrų kandidatūros jau buvo suderintos su prezidentu, antradienį pranešė naujoji Vyriausybės vadovė.
