Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prieš „Nemuno aušrą" pasisakantys kultūrininkai rengia 5-ąją Kultūros asamblėją

2025-10-27 06:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 06:18

Protesto mėnesį inicijavusi meno atstovų bendruomenė pirmadienį renkasi į 5-ąją Kultūros asamblėją.

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

Protesto mėnesį inicijavusi meno atstovų bendruomenė pirmadienį renkasi į 5-ąją Kultūros asamblėją.

REKLAMA
1

Reikalaujantys atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos aktyvistai pirmadienio vakarą žada aptarti praėjusią savaitę pradėto protesto mėnesio veiksmus, įsitraukimo galimybes, atsakys į bendruomenės klausimus.

„Sukanka mėnuo, kai Lietuvos kultūros bendruomenė sužinojo, kad socialdemokratai sulaužė prieš rinkimus duotą pažadą rūpintis kultūros sektoriumi. Rugsėjo 22 d. Kultūros ministerija politiniuose mainuose buvo patikėta antisemitiniam ir grėsmę demokratijos pamatams kuriančiam politiniam projektui“, – rašoma socialiniame tinkle „Facebook“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

REKLAMA

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda atskleidė, ar su Ruginienė kalbėjo apie potencialius kandidatus į kultūros ministrus (6)
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“ (32)
Inga Ruginienė Andrius Ufartas/ELTA
Ruginienė Seimo tribūnoje aiškinsis dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos (2)
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Laikinoji kultūros ministrė: mano tikslas – stabilizuoti situaciją (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų