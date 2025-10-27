Prieš „Nemuno aušrą" pasisakantys kultūrininkai rengia 5-ąją Kultūros asamblėją

Reikalaujantys atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos aktyvistai pirmadienio vakarą žada aptarti praėjusią savaitę pradėto protesto mėnesio veiksmus, įsitraukimo galimybes, atsakys į bendruomenės klausimus.
„Sukanka mėnuo, kai Lietuvos kultūros bendruomenė sužinojo, kad socialdemokratai sulaužė prieš rinkimus duotą pažadą rūpintis kultūros sektoriumi. Rugsėjo 22 d. Kultūros ministerija politiniuose mainuose buvo patikėta antisemitiniam ir grėsmę demokratijos pamatams kuriančiam politiniam projektui“, – rašoma socialiniame tinkle „Facebook“
Kaip skelbta, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
