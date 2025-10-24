Kalendorius
34
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“: Vokietijos žiniasklaida – apie įvykius Lietuvoje

2025-10-24 09:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-24 09:59

Dovilė Šakalienė atstatydino iš krašto apsaugos ministrės pareigų. Tokį sprendimą premjerė pateikė šalies prezidentui, o Gitanas Nausėda jos nuomonės nepakeitė. Tą sužinojusi, atsistatydinimo pareiškimą išsiuntė ir pati D. Šakalienė. Abi Vyriausybės moterys dar spėjo viešai viena kitą pakritikuoti. Premjerė sako, kad D. Šakalienė melavo, nebendradarbiavo, blogai elgėsi su ministerijos žmonėmis. D. Šakalienė atkerta, kad ginant gynybos biudžetą visos priemonės pateisinamos.

Tuo tarpu užsienio žiniasklaidoje šie įvykiai bei ginčai mirga pirmuosiuose puslapiuose. Vokietijos žiniasklaida ypač nevengia kritikuoti įvykių Lietuvoje.

„Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“ NATO šalyje: Lietuvos gynybos ministrė atsistatydina su trenksmu“, – tokia antrašte įvykius Lietuvoje nušviečia vokiečių leidinio „Frankfurter Rundschau“ žurnalistas analitikas Florianas Naumannas.

Leidinyje rašoma: „Lietuva laikoma NATO gynybos lyderė. Tačiau staiga šalis pradėjo klibėti. Į politiką įsikišo kraštutinė dešinioji vyriausybės partija“.

Tuo tarpu žurnalistas atkreipia dėmesį, kad po Gintauto Palucko atsistatydinimo suformuota vyriausybė susilaukia daug kritikos dėl įtarimų dirbant Rusijos naudai.

„Tačiau dabar ji skęsta melo kaltinimuose, įtarimuose, kad veikia Rusijos naudai, ir ginčuose dėl pinigų. Manoma, kad svarbų vaidmenį čia vaidina kraštutinė dešinioji partija „Nemuno aušra“ (NA). Ji buvo ir yra socialdemokratų koalicijos dalis, nepaisant augančių protestų šalyje. Jos kritikai ją laiko prorusiška“, – rašo „Frankfurter Rundschau“.

Šakalienės atsistatydinimas

Inga Ruginienė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.

Taip pat žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis pasirodė pranešimų, kur cituojami anoniminiai buvę krašto apsaugos sistemos darbuotojai, pasakoję apie nederamą ministrės elgesį su pavaldiniais. 

Visgi I. Ruginienė teigė, kad sprendimas atleisti ministrę brendo seniau. Ji tvirtino daugiau informacijos apie padėtį ministerijoje sužinojusi tik tada, kai pradėjo eiti pareigas maždaug prieš mėnesį.

Nepamiršo ir Žemaitaičio

Leidinys pro akis nepraleidžia ir NA lyderio Remigijaus Žemaitaičio: „Dėmesys galėtų nukrypti į koalicijos partnerį NA. Remigijus Žemaitaitis teisme yra ne tik dėl antisemitinių pareiškimų ir holokausto neigimo“, – rašo „Frankfurter Rundschau“.

„Neseniai jis taip pat viešai pareikalavo, kad Lietuva atidėtų savo karinės divizijos atkūrimą, apribotų gynybos biudžetą iki penkių procentų ir pinigus geriau panaudotų, pavyzdžiui, kelių tiesimui. Juk ir Vokietijos kariuomenės brigada Lietuvoje turi galėti judėti“, – priduria žurnalistas.

 

 

2025-10-24 10:21
Pagal vokiečių dienraščio žurnalisto lietuviškoji "Kremliaus vyriausybė" skyrė 5% nuo BVP savo gynybai, o europietiška ir proukrainietiška Vokietija savo gynybai skyrė 2% nuo BVP,t.y. 86 mlrd eurų. Dar 90 milijardų vokiečiai skyrė žaliajai energijai ur 52 milijardus skyrė migrantų išlaikymui, t.y. būstams ir išmokoms. Tai kad jeigu turite šito žurnalisto ir analitiko numerį, paskambinkite jam ir pasiuskite jį nh visos Lietuvos vardu. Ačiū už dėmesį.
2025-10-24 10:12
Buvę fašistai moko lietuvius nebūti antisemitais, o įslaptinti kegebistai platina vokiečiams žinią apie "kremliaus vyriausybę"
2025-10-24 10:17
sita Sakaliene tegu pinigus grazina i biudzeta u z skrydzius verslo klase
