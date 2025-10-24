„Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“: Vokietijos žiniasklaida – apie įvykius Lietuvoje

Tuo tarpu užsienio žiniasklaidoje šie įvykiai bei ginčai mirga pirmuosiuose puslapiuose. Vokietijos žiniasklaida ypač nevengia kritikuoti įvykių Lietuvoje.
„Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“ NATO šalyje: Lietuvos gynybos ministrė atsistatydina su trenksmu“, – tokia antrašte įvykius Lietuvoje nušviečia vokiečių leidinio „Frankfurter Rundschau“ žurnalistas analitikas Florianas Naumannas.
Leidinyje rašoma: „Lietuva laikoma NATO gynybos lyderė. Tačiau staiga šalis pradėjo klibėti. Į politiką įsikišo kraštutinė dešinioji vyriausybės partija“.
Tuo tarpu žurnalistas atkreipia dėmesį, kad po Gintauto Palucko atsistatydinimo suformuota vyriausybė susilaukia daug kritikos dėl įtarimų dirbant Rusijos naudai.
„Tačiau dabar ji skęsta melo kaltinimuose, įtarimuose, kad veikia Rusijos naudai, ir ginčuose dėl pinigų. Manoma, kad svarbų vaidmenį čia vaidina kraštutinė dešinioji partija „Nemuno aušra“ (NA). Ji buvo ir yra socialdemokratų koalicijos dalis, nepaisant augančių protestų šalyje. Jos kritikai ją laiko prorusiška“, – rašo „Frankfurter Rundschau“.
Šakalienės atsistatydinimas
Inga Ruginienė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
Taip pat žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis pasirodė pranešimų, kur cituojami anoniminiai buvę krašto apsaugos sistemos darbuotojai, pasakoję apie nederamą ministrės elgesį su pavaldiniais.
Visgi I. Ruginienė teigė, kad sprendimas atleisti ministrę brendo seniau. Ji tvirtino daugiau informacijos apie padėtį ministerijoje sužinojusi tik tada, kai pradėjo eiti pareigas maždaug prieš mėnesį.
Nepamiršo ir Žemaitaičio
Leidinys pro akis nepraleidžia ir NA lyderio Remigijaus Žemaitaičio: „Dėmesys galėtų nukrypti į koalicijos partnerį NA. Remigijus Žemaitaitis teisme yra ne tik dėl antisemitinių pareiškimų ir holokausto neigimo“, – rašo „Frankfurter Rundschau“.
„Neseniai jis taip pat viešai pareikalavo, kad Lietuva atidėtų savo karinės divizijos atkūrimą, apribotų gynybos biudžetą iki penkių procentų ir pinigus geriau panaudotų, pavyzdžiui, kelių tiesimui. Juk ir Vokietijos kariuomenės brigada Lietuvoje turi galėti judėti“, – priduria žurnalistas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!