Aistros Lietuvoje – užsienio žiniasklaidoje: ką rašo pasaulis?

Vieno įtakingiausių pasaulio leidinių „Politico“ svetainėje trečiadienio popietę publikuotas straipsnis apie tai, kad I. Ruginienė atleido D. Šakalienę.
„Lietuvos premjerė atleido gynybos ministrę po nesutarimų dėl karinio biudžeto“, – skelbia antraštė.
„Ingos Ruginienės naujoji vyriausybė patiria antrą ministro netektį“, – priduriama paantraštėje.
Tekste aprašomas tarp premjerės ir ministrės kilęs konfliktas, jis leidinyje įvardijamas kaip didžiulis.
„Lietuvos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė atleido gynybos ministrę Dovilę Šakalienę po didžiulio konflikto dėl Baltijos šalies gynybos biudžeto.
Viešai išryškėjęs nesutarimas prasidėjo praėjusią savaitę, kai Ruginienė sukritikavo savo kolegę socialdemokratę Šakalienę už lobizmą dėl biudžeto už vyriausybės nugaros“, – teigiama straipsnyje.
„Politico“ dar ir antradienį paskelbė straipsnį, kuriame pranešė apie tai, kad D. Šakalienė priėmė sprendimą trauktis.
Dėmesys meteorologinių balionų incidentui
Užsienio portalų akiratyje taip pat atsidūrė ir antradienio incidentas, kai į Lietuvą atskrido meteorologiniai balionai.
Pasieniečiai antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius.
Apie šį incidentą rašo kai kurie didieji užsienio portalai: „Reuters“, „AP“, „The Guardian“, „Sky news“, „Politico“ ir kiti.
Aprašant šį incidentą pabrėžiama, kad dėl jo reikėjo uždaryti Vilniaus oro uostą, užsienio skaitytojams pateikiamos kitos įvykio detalės.
