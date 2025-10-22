Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aistros Lietuvoje – užsienio žiniasklaidoje: ką rašo pasaulis?

2025-10-22 14:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 14:58

Užsienio naujienų portalų antraštėse trečiadienį mirga Lietuvos vardas. Užsienio portalai rašo ir apie kontrabandinių balionų incidentą, ir apie dramą tarp premjerės Ingos Ruginienės bei buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Užsienio naujienų portalų antraštėse trečiadienį mirga Lietuvos vardas. Užsienio portalai rašo ir apie kontrabandinių balionų incidentą, ir apie dramą tarp premjerės Ingos Ruginienės bei buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės.

REKLAMA
6

Vieno įtakingiausių pasaulio leidinių „Politico“ svetainėje trečiadienio popietę publikuotas straipsnis apie tai, kad I. Ruginienė atleido D. Šakalienę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvos premjerė atleido gynybos ministrę po nesutarimų dėl karinio biudžeto“, – skelbia antraštė.

REKLAMA
REKLAMA

„Ingos Ruginienės naujoji vyriausybė patiria antrą ministro netektį“, – priduriama paantraštėje.

REKLAMA

Tekste aprašomas tarp premjerės ir ministrės kilęs konfliktas, jis leidinyje įvardijamas kaip didžiulis.

„Lietuvos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė atleido gynybos ministrę Dovilę Šakalienę po didžiulio konflikto dėl Baltijos šalies gynybos biudžeto.

Viešai išryškėjęs nesutarimas prasidėjo praėjusią savaitę, kai Ruginienė sukritikavo savo kolegę socialdemokratę Šakalienę už lobizmą dėl biudžeto už vyriausybės nugaros“, – teigiama straipsnyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Politico“ dar ir antradienį paskelbė straipsnį, kuriame pranešė apie tai, kad D. Šakalienė priėmė sprendimą trauktis.

 

Dėmesys meteorologinių balionų incidentui

Užsienio portalų akiratyje taip pat atsidūrė ir antradienio incidentas, kai į Lietuvą atskrido meteorologiniai balionai.

Pasieniečiai antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius.

Apie šį incidentą rašo kai kurie didieji užsienio portalai: „Reuters“, „AP“, „The Guardian“, „Sky news“, „Politico“ ir kiti.

Aprašant šį incidentą pabrėžiama, kad dėl jo reikėjo uždaryti Vilniaus oro uostą, užsienio skaitytojams pateikiamos kitos įvykio detalės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų