Iš pareigų besitraukianti Šakalienė: „Dar prieš mėnesį turėjau vilties“

„Traukiuosi iš krašto apsaugos ministrės pareigų. (...) Atsistatydinimo pareiškimas išsiųstas šįryt 10 valandą“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį pranešė ji.
„Dar prieš mėnesį turėjau vilties, kad galėsime dirbti su premjere, bet, deja, negalime. Nes turime skirtingą principinį supratimą, kaip stiprinti gynybą. Esu įsitikinusi, kad kiekviena institucija šioje grėsmės akivaizdoje turi surasti resursų, kaip stiprinti savo sritį gynybos kontekste, tuo tarpu premjerės matymu, tai turi būti daroma iš KAM biudžeto lėšų“, – tvirtino D. Šakalienė.
Pasak politikės, kitų metų gynybos biudžetas negali būti mažesnis kaip 5,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
BNS rašė, kad Vyriausybės parengtame kitų metų biudžeto projekte Krašto apsaugos ministerijai (KAM) suplanuotas 5,38 proc. BVP finansavimas.
D. Šakalienės teigimu, šis dydis pasiektas jau po praėjusio savaitę ministerijoje įvykusio susitikimo su žurnalistais ir nuomonės formuotojais, dėl kurio ji dabar priversta trauktis iš pareigų.
„(...) tačiau lėšų trūkumas vis tiek liko ir teks atsisakyti KAM suplanuotų įsigijimų. Todėl toliau stebėsiu ir aktyviai dalyvausiu šių ir kitų finansinių metų gynybos biudžeto formavimo procese“, – teigė ji.
