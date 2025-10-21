Olekas apie Šakalienės galimybes toliau eiti pareigas: klysti yra žmogiška

„Aš matau įvairias galimybes, nes yra žmogiška klysti. Reikia kartais klaidas savo pripažinti ir daryti tuos sprendimus, kurie yra reikalingi“, – antradienį Seime žurnalistams teigė J. Olekas.
Paklaustas, ar jis pasisako už tai, kad D. Šakalienė pasitrauktų iš savo pareigų, politikas tiesiogiai neatsakė.
„Aš už tai, kad krašto apsauga būtų sustiprinta ir būtų gerai finansuojama. Ar ši ministrė, ar kitas ministras, man atrodo, nėra taip įkalta, kad mes negalėtume padaryti kokių pokyčių“, – sakė jis.
Pasak Seimo pirmininko, atsakymas dėl tolimesnio krašto apsaugos ministrės likimo veikiausiai paaiškės per antradienį arba trečiadienį.
„Yra buvę visaip, kai ir prezidentai nelabai pasitikėjo ir dirbo. Prisiminkite Kubiliaus Vyriausybėje poną Kreivį, kur buvo sakoma, kad nepasitiki, ir dirbo. Tai situacijų yra įvairių. Kuo baigsis šitas, luktelkime parą ir turėsime atsakymą“, – akcentavo J. Olekas.
„Tos įtampos amžinai nebūna. Būna toks laikas, kada žmonės įsitempę, būna laikas, kada žmonės svarsto, pamato darbus, pamato tolimesnius veiksmus. Nei vienas nėra šventas. Jeigu dirbi, tai visada gali suklysti“, – pažymėjo politikas.
Gynybos pramonės klausimų perdavimą kitoms ministerijoms vertina teigiamai
Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės sprendimą gynybos pramonės klausimus perduoti kuruoti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms J. Olekas vertina pozityviai.
„Tai yra teisingas sprendimas, nes gynybos pramonė turbūt yra tik keli procentai visos pramonės. Man pačiam teko susitikti, kalbėtis, diskutuoti dėl gynybos pramonės vystymo dar 2014 m. ir anksčiau. Tokių rimtų pajėgumų Krašto apsaugos ministerijoje nėra. Juos reikia kurti, vystyti, reikia visada turėti palyginamąją analizę su kitomis sritimis, kad gynybos pramonė būtų konkurencinga“, – tvirtino Seimo pirmininkas.
„Krašto apsaugos ministerija yra geras užsakovas, reiklus užsakovas. Jeigu Krašto apsaugos ministerija įsigis gerų kokybiškų produktų, visada galės gyvuoti gynybos pramonė“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą. Be to, po susitikimo su ministre premjerė pranešė, kad iš nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos nebe KAM, o Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos.
Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.
