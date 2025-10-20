Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičiaus kai kurie dalykai apie Šakalienę nedžiugina: „Toks elgesys nėra komandiškas“

2025-10-20 12:56 / šaltinis: BNS
2025-10-20 12:56

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų pirmininkas (LSDP) Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės ateities Vyriausybėje turi atsakyti premjerė Inga Ruginienė.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

6

„Ministrų kabinetą formuoja premjerė, matyt, klausimas jai“, – žurnalistams pirmadienį sakė socdemų lyderis.

M. Sinkevičius sakė, kad apie D. Šakalienės darbą kalbėjosi su I. Ruginiene.

„Buvo pasikeitimas nuomonėmis, žinau, kad premjerė šiandien susitinka su kariuomenės vadu ir ministre, matyt, bus tam tikros žinios ir komentarai“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis kalbėjo, kad kai kurie dalykai, kalbant apie krašto apsaugos ministrę, nedžiugina.

Kaip rašė BNS, premjerės ir M. Sinkevičiaus pasipiktinimą Krašto apsaugos ministerija (KAM) praėjusią savaitę sukėlė ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.

LSDP lyderis šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, o premjerė I. Ruginienė – sabotažu ir nesusipratimu. Ji pareiškė neleisianti politikuoti tokioje svarbioje srityje kaip gynyba ir ragino politikus „baigti galvoti tik apie save“.

Pati D. Šakalienė teigė apie tokį ministerijoje vykusį susitikimą sužinojusi iš M. Sinkevičiaus.

„Panašu, kad aš žinau daugiau, kas jos ministerijoje vyksta, nei pati ministrė. Galima tikėti, aš tuo netikiu“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

„Manau, kad toks elgesys nėra komandiškas, visi ministrai galėtų off the record (ne spaudai – BNS) susikviesti žurnalistus ir sakyti, man reikia keliams, man reikia švietimui, sveikatai ir bandyti spausti. Tas spaudimas neatrodo komandiškai ir yra netinkamas elgesys komandos žmogui“, – teigė jis.

Kitų metų valstybės biudžete pasiūlius gynybai skirti 5,38 proc. BVP, ministrė teigia, jog tokio biudžeto pakanka esminiams įsipareigojimams įgyvendinti, nors ir buvo prašyta kiek daugiau lėšų.

Krašto apsaugos finansavimas susideda iš asignavimų Krašto apsaugos ministerijai ir 700 mln. eurų skiriamų per Valstybės gynybos fondą – pernai įteisintą instrumentą, kuriuo siekta konkrečiai krašto apsaugai numatyti lėšas iš pastaruoju metu didintų mokesčių. Šio fondo sąmatą einamaisiais metais tvirtina Vyriausybė.

Opozicija, verslo atstovai, kai kurie visuomenininkai nuogąstavo, kad pastarosiomis lėšomis gali būti finansuojami ne tik krašto apsaugos poreikiai.

Opozicija taip pat įtariai žvelgia į kitų metų valstybės biudžeto projekte esančią formuluotę, kad Krašto apsaugos ministerijai suteikiama teisė iš savo asignavimų skirti lėšų savivaldybėms – privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus.

Šių metų pradžioje iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta Valstybės gynimo taryba nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.

kiek
kiek
2025-10-20 13:12
galima terliotis su tokia ministre
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-10-20 13:11
Ministrę delegavusios partijos vadovas kaltina ją melu. Atsistatydinimo pareiškimas kur?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
