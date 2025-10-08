Šakalienė: Baltijos saugumo iniciatyva svarbi, tačiau kertinis tikslas yra JAV karių buvimas

„Iš Vyriausybės narių pusės, mes labiau koncentruojamės į vykstantį peržiūros procesą. Tikimės, kad tai (...) duos tinkamą rezultatą. Mes tikrai labai vertiname Baltijos saugumo iniciatyvą, ji labai svarbi, tačiau mūsų svarbiausias ir kertinis tikslas yra pajėgų buvimas. Šiuo metu ten ir dedame didžiausias pastangas, žiūrime, ką papildomai galėtume jiems pasiūlyti“, – trečiadienį Seime žurnalistams komentavo D. Šakalienė.
Taip ji kalbėjo po uždaro Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) posėdžio, kuriame diskutuota apie rugsėjo pradžioje paskelbtą informaciją, kad Vašingtono administracija ketina nutraukti finansinę karinę paramą, pagal kurią Lietuvai ir kitoms šalims JAV skiria lėšų įsigyti amerikietiškos ginkluotės ar apmokyti čia esančias pajėgas.
Pasak ministrės, JAV Kongresas ir Senatas pozityviai vertina Lietuvą ir poreikį išlaikyti Baltijos saugumo iniciatyvą.
„Tačiau vienas iš esminių elementų vis tiek yra tai, kad turime patys racionaliai žaisti šį politinį žaidimą, kadangi būtent JAV karių buvimas mūsų regione yra svarbiausias mūsų tikslas“, – tvirtino ji.
Vis dėlto, ministrė teigė šiuo metu negalinti pasakyti, kada Vašingtonas baigs savo pajėgų buvimo įvairiuose pasaulio regionuose peržiūros procesą. Anot jos, iš pradžių planuota viską atlikti iki rugsėjo pradžios, tačiau dabar procesas išsitęsė.
„Bet kitą savaitę Briuselyje, tikiuosi, turėti tam tikrus pokalbius, kurių metu matysime, kaip einasi procesas“, – pažymėjo ji.
Tiesa, D. Šakalienė teigė, kad užsitęsusios procedūros yra palankus faktorius Lietuvai.
„To proceso metu kaip tik dar išryškėja, kad Baltieji rūmai mato problemas su Rusija, kas mums kėlė didelį nerimą prieš keletą mėnesių. Dabar ta pozicija yra daug palankesnė mums“, – sakė ji.
Ministrė taip pat akcentavo, kad JAV žinutė išlieka ta pati – Europos valstybės gali ir turi pačios susimokėti už savo saugumą.
„Jų vertinimu, tam tikros programos yra labiau finansinės paramos išraiška, kur jie ir norėtų, kad Europa pati finansiškai pasirūpintų savo tam tikrais poreikiais“, – kalbėjo politikė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!