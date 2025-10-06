JAV Aukščiausiasis Teismas atsisakė nagrinėti Ghislaine Maxwell apeliaciją

Aukščiausiasis teismas G. Maxwell apeliacinį skundą atmetė be jokių komentarų.
63-erių G. Maxwell 2022 m. buvo nuteista 20 metų kalėjimo už tai, kad J. Epsteinui, 2019 m. mirusiam Niujorko kalėjimo kameroje, kur laukė teismo byloje dėl prekybos žmonėmis, parūpindavo nepilnamečių mergaičių.
Nors valdžios institucijos šio turtingo finansininko mirtį pripažino savižudybe, ji tarp prezidento Donaldo Trumpo rinkėjų pakurstė daugybę sąmokslo teorijų.
Daugelis D. Trumpo rėmėjų daugelį metų buvo apsėsti J. Epsteino bylos ir tikėjo, kad J. Epsteino bendrininkus Demokratų partijoje ir Holivude protegavo „giliosios valstybės“ elitas.
D. Trumpas, kadaise pats buvęs artimu J. Epsteino bičiuliu, stengėsi sušvelninti tebesitęsiantį politinį ažiotažą dėl J. Epsteino bylos ir pavadino ją „demokratų apgaule“.
G. Maxwell apskundė Niujorko teismo nuosprendį dėl prekybos žmonėmis, motyvuodama tuo, kad pagal susitarimo, kurį J. Epsteinas sudarė 2007 m. nagrinėtoje byloje, ji turėtų būti atleista nuo baudžiamojo persekiojimo.
G. Maxwell advokatas Davidas Oscaras Markusas teigė, kad ji yra „labai nusivylusi“, jog Aukščiausiasis Teismas atsisakė nagrinėti jos bylą.
„Tačiau ši kova dar nesibaigė, – pranešime tvirtino D. Markusas. – Vis dar yra rimtų teisinių ir faktinių klausimų, todėl ir toliau sieksime visais įmanomais būdais užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas.“
Atrodo, kad Aukščiausiajam Teismui atmetus G. Maxwell apeliaciją, vienintelė galimybė paleisti buvusią britų kilmės aukštuomenės damą į laisvę yra D. Trumpo malonė.
G. Maxwell – vienintelę buvusią J. Epsteino bendrininkę, nuteistą baudžiamąja tvarka dėl savo veiklos – neseniai apklausė generalinio prokuroro pavaduotojas ir buvęs D. Trumpo asmeninis advokatas Toddas Blanche‘as.
Po šio pokalbio G. Maxwell iš Floridos kalėjimo buvo perkelta į lengviausio režimo įkalinimo įstaigą Teksase.
