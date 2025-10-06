Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Bitkoino kaina spalio pradžioje pasiekė naują visų laikų rekordą

2025-10-06 10:05 / šaltinis: BNS
2025-10-06 10:05

Dėl pasaulyje tvyrančio ekonominio neapibrėžtumo ir besitęsiančio JAV vyriausybės uždarymo padidėjus saugesniu laikomo turto paklausai, bitkoino kaina spalio pradžioje buvo pakilusi iki beveik 126 tūkst. JAV dolerių, pasiekusi naują visų laikų rekordą.

Bitkoinas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Pirmadienio ryte kriptovaliutos kaina ūgtelėjo 0,4 proc. iki 124,03 tūkst. JAV dolerių. Per mėnesį bitkoinas pabrango 11,34 proc., o per metus – 98,16 proc., rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Dėl JAV vyriausybės uždarymo buvo sustabdytos pagrindinės federalinės operacijos ir atidėtas svarbių duomenų paskelbimas, įskaitant rugsėjo mėnesio darbo rinkos ataskaitą, kuri iš pradžių turėjo būti paskelbta penktadienį. 

Nuotaikas kriptovaliutos rinkoje kiek praskaidrino lūkesčiai dėl tolesnio JAV Federalinio rezervo sistemos (FRS) palūkanų normų mažinimo. Investuotojai dabar beveik neabejoja, kad JAV centrinis bankas šį mėnesį sumažins bazines palūkanas ketvirčiu procentinio punkto ir dar kartą apkarpys normą gruodį.

