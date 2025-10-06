Bitkoino kaina spalio pradžioje pasiekė naują visų laikų rekordą

Pirmadienio ryte kriptovaliutos kaina ūgtelėjo 0,4 proc. iki 124,03 tūkst. JAV dolerių. Per mėnesį bitkoinas pabrango 11,34 proc., o per metus – 98,16 proc., rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Dėl JAV vyriausybės uždarymo buvo sustabdytos pagrindinės federalinės operacijos ir atidėtas svarbių duomenų paskelbimas, įskaitant rugsėjo mėnesio darbo rinkos ataskaitą, kuri iš pradžių turėjo būti paskelbta penktadienį.
Nuotaikas kriptovaliutos rinkoje kiek praskaidrino lūkesčiai dėl tolesnio JAV Federalinio rezervo sistemos (FRS) palūkanų normų mažinimo. Investuotojai dabar beveik neabejoja, kad JAV centrinis bankas šį mėnesį sumažins bazines palūkanas ketvirčiu procentinio punkto ir dar kartą apkarpys normą gruodį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!