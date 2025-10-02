Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: JAV teiks Ukrainai žvalgybos duomenis tolimiems smūgiams Rusijoje

2025-10-02 07:22 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-02 07:22

Jungtinės Valstijos suteiks Ukrainai žvalgybos informaciją, reikalingą tolimiems raketų smūgiams prieš Rusiją, skelbia „The Telegraph“.

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX)
39

Jungtinės Valstijos suteiks Ukrainai žvalgybos informaciją, reikalingą tolimiems raketų smūgiams prieš Rusiją, skelbia „The Telegraph“.

REKLAMA
0

Teigiama, kad JAV pareigūnai leis Kyjivui smogti energetikos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje ir svarsto, ar siųsti Ukrainai ginklus, kurie leistų pasiekti daugiau Rusijos taikinių.

„The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV taip pat prašo NATO sąjungininkų suteikti panašią paramą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Trumpas sakė, kad Ukraina gali atgauti visas teritorijas

Ukraina visą karą naudojosi Amerikos žvalgybos informacija, tačiau Kyjivas paprašė papildomos pagalbos, kad galėtų smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, naftotiekiams ir elektrinėms. Taip siekiama atimti iš Kremliaus svarbias pajamas ir naftą.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ragino Europos šalis nustoti pirkti Rusijos naftą mainais už griežtas jo sankcijas Maskvai.

REKLAMA

Šaltiniai sako, kad žvalgybos patvirtinimas buvo gautas visai prieš D. Trumpui paskelbiant, kad Ukraina gali atgauti visą Rusijos okupuotą teritoriją.

„Pamatęs ekonomines problemas, kurias patiria Rusija, manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos pirminėje formoje“, – praėjusią savaitę antradienį „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

JAV taip pat svarsto Ukrainos prašymą dėl papildomos karinės pagalbos

Teigiama, kad JAV taip pat svarsto Ukrainos prašymą dėl papildomos karinės pagalbos, įskaitant pageidavimą gauti „Tomahawk“ raketas. Jų veikimo nuotolis yra apie 2 500 km ir jos galėtų smogti Maskvai ir didžiajai daliai Vakarų Rusijos.

Ukraina taip pat sukūrė savo tolimąją raketą, pavadintą „Flamingo“, tačiau jos gamyba dar tik prasidėjo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai pirmas kartas, kai JAV teiks pagalbą Ukrainos tolimiesiems smūgiams giliai į Rusijos teritoriją, nukreiptiems į energetikos objektus.

Pajamos iš energetikos išlieka svarbiausiu Kremliaus pinigų šaltiniu karo veiksmams finansuoti, todėl naftos ir dujų eksportas yra pagrindinis Vakarų sankcijų taikymo objektas.

D. Trumpas ėmėsi veiksmų įvesti papildomus muitus Indijos importui, siekdamas priversti Naujį Delį nutraukti Rusijos naftos pirkimą, ragino Turkiją bei kitas šalis, kad jos taip pat nustotų pirkti naftą iš Maskvos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis? (111)
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Vance`as: JAV svarsto raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai (18)
D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)
Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją (14)
J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as: Rusija atsisako dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų