Žiniasklaida: JAV teiks Ukrainai žvalgybos duomenis tolimiems smūgiams Rusijoje

Teigiama, kad JAV pareigūnai leis Kyjivui smogti energetikos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje ir svarsto, ar siųsti Ukrainai ginklus, kurie leistų pasiekti daugiau Rusijos taikinių.
„The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV taip pat prašo NATO sąjungininkų suteikti panašią paramą.
Trumpas sakė, kad Ukraina gali atgauti visas teritorijas
Ukraina visą karą naudojosi Amerikos žvalgybos informacija, tačiau Kyjivas paprašė papildomos pagalbos, kad galėtų smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, naftotiekiams ir elektrinėms. Taip siekiama atimti iš Kremliaus svarbias pajamas ir naftą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ragino Europos šalis nustoti pirkti Rusijos naftą mainais už griežtas jo sankcijas Maskvai.
Šaltiniai sako, kad žvalgybos patvirtinimas buvo gautas visai prieš D. Trumpui paskelbiant, kad Ukraina gali atgauti visą Rusijos okupuotą teritoriją.
„Pamatęs ekonomines problemas, kurias patiria Rusija, manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos pirminėje formoje“, – praėjusią savaitę antradienį „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
JAV taip pat svarsto Ukrainos prašymą dėl papildomos karinės pagalbos
Teigiama, kad JAV taip pat svarsto Ukrainos prašymą dėl papildomos karinės pagalbos, įskaitant pageidavimą gauti „Tomahawk“ raketas. Jų veikimo nuotolis yra apie 2 500 km ir jos galėtų smogti Maskvai ir didžiajai daliai Vakarų Rusijos.
Ukraina taip pat sukūrė savo tolimąją raketą, pavadintą „Flamingo“, tačiau jos gamyba dar tik prasidėjo.
Tai pirmas kartas, kai JAV teiks pagalbą Ukrainos tolimiesiems smūgiams giliai į Rusijos teritoriją, nukreiptiems į energetikos objektus.
Pajamos iš energetikos išlieka svarbiausiu Kremliaus pinigų šaltiniu karo veiksmams finansuoti, todėl naftos ir dujų eksportas yra pagrindinis Vakarų sankcijų taikymo objektas.
D. Trumpas ėmėsi veiksmų įvesti papildomus muitus Indijos importui, siekdamas priversti Naujį Delį nutraukti Rusijos naftos pirkimą, ragino Turkiją bei kitas šalis, kad jos taip pat nustotų pirkti naftą iš Maskvos.
