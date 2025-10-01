JAV Senatas atmetė planą, kuriuo siekiama kuo greičiau nutraukti vyriausybės uždarymą

Trečiadienį po vidurnakčio vyriausybė sustabdė veiklą po to, kai JAV įstatymų leidėjams ir prezidentui nepavyko rasti išeities iš aklavietės dėl biudžeto.
Abi pusės nesugebėjo pasiekti jokio susitarimo net ir po karštų derybų, kurių centre buvo demokratų reikalavimai dėl sveikatos priežiūros finansavimo.
Demokratai norėjo, kad būtų atkurtas šimtų milijardų dolerių (eurų) finansavimas sveikatos priežiūrai, ypač sveikatos draudimo programoje, pramintoje „Obamacare“ ir skirtoje mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Šią programą D. Trumpo administracija planuoja panaikinti.
Demokratai Senate atsisakė patvirtinti Atstovų Rūmų priimtą įstatymo projektą, kuris leistų vyriausybei kelias savaites vėl funkcionuoti derybų dėl biudžeto metu.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad demokratai respublikonams kelia „absurdiškus“ reikalavimus.
„Jie mums sakė: mes atidarysime vyriausybę, bet tik tuo atveju, jei skirsite milijardus dolerių nelegalių imigrantų sveikatos priežiūrai. Tai absurdiškas pasiūlymas“, – pareiškė jis.
Tai pirmasis vyriausybės darbo stabdymas nuo ilgiausio istorijoje – 35 dienas trukusio – uždarymo prieš beveik septynerius metus. Bus sustabdytas daugelio federalinių departamentų ir agentūrų darbas, o tai paveiks šimtus tūkstančių valstybės tarnautojų.
Vyriausybės uždarymas sustabdys nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liks be atlyginimo, sutriks daugumos socialinių išmokų mokėjimas.
Šįkart vyriausybės uždarymas vyksta niūriame fone, kai sausio mėnesį į Baltuosius rūmus sugrįžęs D. Trumpas panaikino ištisas vyriausybės agentūras.
Tačiau Baltųjų rūmų šeimininkas tvirtino, kad „uždarymai gali atnešti daug naudos“, ir užsiminė, jog pasinaudos pertrauka, kad „atsikratytų daugelio dalykų, kurių nenorėjome, ir tai bus demokratų dalykai“.
