TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Tai tik pradžia“: perspėjimas iš Europos dėl Rusijos veiksmų

2025-10-01 18:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 18:20

NATO turi sustiprinti savo reakciją į Rusijos hibridinį karą, kuris yra „tik pradžia“ ir kurio tikslas – suskaldyti Europą. Tai pareiškė Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen laikraščiui „Financial Times“.

„Tai tik pradžia“: perspėjimas iš Europos dėl Rusijos veiksmų (nuotr. SCANPIX)

1

Ji mano, kad Vakarų gynybos aljansas turi „giliau“ aptarti, kaip reaguoti į priešiškus Maskvos veiksmus: nuo oro erdvės pažeidimų iki sabotažo.

„Turime būti labai atviri dėl to, kad tai tikriausiai yra tik pradžia. Norime, kad visi europiečiai suprastų, iš kur pavojus ir kas vyksta. Kai pasirodo dronai ar kibernetinės atakos – tikslas yra mus suskaldyti“, – įspėjo M. Frederiksen.

Be to, po nežinomų dronų įsibrovimo į Daniją politikė pareiškė, kad, nors kol kas nėra aišku, kas už to stovi, „pagrindinis Europos priešas“ yra Rusija.

Jos teigimu, vien tik padidinti Europos išlaidas dronų neutralizavimo ir kibernetinės gynybos įrangai nepakaks.

„Hibridinio karo idėja yra mums grasinti, mus skaldyti, mus destabilizuoti. Vieną dieną naudoti dronus, kitą dieną – kibernetines atakas, trečią dieną – sabotažą. Todėl tai nesibaigs tik [galimybių stiprinimu]“, – užtikrino Danijos premjerė.

„Financial Times“ priminė, kad Danija patiria spaudimą ne tik iš Rusijos, bet ir iš JAV. Visų pirma, prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą pareiškė, kad nori atimti iš Danijos Arkties salos Grenlandijos kontrolę, neatmetant galimybės panaudoti jėgą.

Tuo pačiu M. Frederiksen pažymėjo, kad ji „labai didžiuojasi tuo, kaip Grenlandija sugebėjo susidoroti su šia sudėtinga situacija“. Jos teigimu, Danija nori gilinti bendradarbiavimą su visomis Arkties valstybėmis, išskyrus Rusiją, saugumo klausimais aplink Grenlandiją.

