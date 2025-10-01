Danijos premjerė: Europa atsidūrė pavojingiausioje situacijoje nuo Antrojo pasaulinio karo

Danų premjerė apie tai prakalbo prieš Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą Kopenhagoje, kuriame lyderiai aptars Europos gynybos stiprinimą ir Ukrainos finansinę galią.
Ji perspėjo, kad Senasis žemynas šiuo metu susiduria su „sunkiausia ir pavojingiausia situacija“ nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
„Tikiuosi, jog dabar visi pripažįsta, kad vyksta hibridinis karas, – sakė M. Frederiksen. – Vieną dieną tai Lenkija, kitą dieną – Danija, o kitą savaitę tikriausiai kažkur kitur matysime diversiją arba skraidančius dronus.“
„Žvelgiant iš Europos perspektyvos, yra tik viena šalis, kuri nori mums grasinti, ir tai yra Rusija, todėl mums reikia labai stipraus atsako“, – teigė ji.
Tūkstančiams policijos pareigūnų paskelbta padidinto laipsnio parengtis, uždrausti civilinių dronų skrydžiai, o NATO sąjungininkės atsiuntė pastiprinimus, Europos vadovams renkantis į Kopenhagą deryboms ir po jų ketvirtadienį vyksiančiam platesniam Europos vadovų susitikimui.
Pastarosiomis dienomis Danija, kuri rotacijos tvarka šį pusmetį pirmininkauja ES, buvo sunerimusi, nes dėl neatpažintų dronų teko trumpam uždaryti kelis oro uostus, be to, dronai skraidė netoli karinių objektų.
Kol kas joks kaltininkas nebuvo galutinai įvardytas, nors Vakarai įtaria Rusiją.
Trečiadienį M. Frederiksen vėl užsiminė, kad už šių veiksmų stovi Maskva.
„Hibridinio karo prigimtis yra daryti būtent tai, kas dabar vyksta Europoje“, – žurnalistams sakė premjerė.
Dronų incidentai privertė atkreipti dėmesį į Europos gynybos spragas
Šie incidentai su dronais privertė atkreipti dėmesį į Europos gynybos spragas po Maskvos įvykdytų oro erdvės pažeidimų Lenkijoje ir Estijoje.
Danijos sostinėje susirinkę ES lyderiai taip pat išsamiau aptars prioritetinius projektus, įskaitant vadinamąją dronų sieną.
Praėjusią savaitę valstybės prie rytinės ES sienos susitarė sukurti „dronų sieną“, saugančią nuo Rusijos įsibrovimų.
ES gynybos komisaras Andrius Kubilius sakė, kad gynybos ministrai iš maždaug 10 ES šalių nuotoliniu būdu surengtose derybose sutiko, kad neatidėliotinas prioritetas turi būti „dronų siena su pažangiomis aptikimo, sekimo ir perėmimo galimybėmis“.
Tačiau danų premjerė perspėjo, kad nėra jokios stebuklingos priemonės, galinčios sustabdyti visą Rusijos veiklą, kenkiančią Europos valstybėms.
Noriu, kad mes persiginkluotume. Noriu, kad įsigytume daugiau pajėgumų. Noriu, kad mes daugiau diegtume naujoves, – sakė ji. – Tačiau nemanau, kad mes kada nors pasieksime padėtį, kai į Europą nebeskris jokie dronai arba nebus pastebima jokių diversijų.“
