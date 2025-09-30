Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas rėžė apie Rusiją ir Kiniją: „Esame 25 metais priekyje“

2025-09-30 19:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 19:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl sulaukė dėmesio dėl aštrių pasisakymų – šį kartą jis viešai išplūdo buvusį Rusijos prezidentą Dmitrijų Medvedevą, pavadindamas jį „bukagalviu“ ir „kvailiu“. Kalbėdamas apie branduolinę galią, D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos 25 metais lenkia Rusiją ir Kiniją povandeninių laivų srityje, bei atskleidė, jog buvo nusiuntęs atominius povandeninius laivus prie Rusijos krantų, rašo „Unian“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

„Rusija yra antroje vietoje, Kinija – trečioje, tačiau jos vejasi. Po penkerių metų jos bus lygiavertės“, – pridūrė jis.

D. Trumpas taip pat prisiminė buvusio Rusijos prezidento, o dabar Rusijos Saugumo tarybos sekretoriaus pavaduotojo D. Medvedevo branduolinės grėsmės pareiškimus, pavadindamas jį „bukagalviu žmogumi“.

Rusija grasino JAV

„Rusija neseniai mums šiek tiek grasino. Aš nusiunčiau atominius povandeninius laivus – mirtingiausius kada nors sukurtus ginklus. Tai padariau dėl to, kad jis pavartojo žodį „branduolinis“... Tai buvo kvailas žmogus, dirbantis Putinui. Negalime leisti žmonėms mėtytis šiuo žodžiu į kairę ir į dešinę“, – sakė JAV lyderis.

Be to, D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nusprendė modernizuoti savo branduolinį arsenalą.

„Turime tikėtis, kad jo niekada neteks panaudoti“, – pridūrė jis.

