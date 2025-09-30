Trumpas rėžė apie Rusiją ir Kiniją: „Esame 25 metais priekyje“

„Rusija yra antroje vietoje, Kinija – trečioje, tačiau jos vejasi. Po penkerių metų jos bus lygiavertės“, – pridūrė jis.
D. Trumpas taip pat prisiminė buvusio Rusijos prezidento, o dabar Rusijos Saugumo tarybos sekretoriaus pavaduotojo D. Medvedevo branduolinės grėsmės pareiškimus, pavadindamas jį „bukagalviu žmogumi“.
Rusija grasino JAV
„Rusija neseniai mums šiek tiek grasino. Aš nusiunčiau atominius povandeninius laivus – mirtingiausius kada nors sukurtus ginklus. Tai padariau dėl to, kad jis pavartojo žodį „branduolinis“... Tai buvo kvailas žmogus, dirbantis Putinui. Negalime leisti žmonėms mėtytis šiuo žodžiu į kairę ir į dešinę“, – sakė JAV lyderis.
Be to, D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nusprendė modernizuoti savo branduolinį arsenalą.
„Turime tikėtis, kad jo niekada neteks panaudoti“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!