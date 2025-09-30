Donaldas Trumpas sakys kalbą aukšto rango JAV kariuomenės susitikime

Oficialios šio susitikimo Kvantike priežastys kol kas nėra skelbiamos.
Aukšto rango JAV kariuomenės pareigūnų susitikimas rengiamas tuo metu, kai šalies pajėgos susiduria su kontroversiškomis nuomonėmis tiek šalyje, tiek už jos ribų.
Birželį D. Trumpas dislokavo karius Los Andžele, nepaisydamas Kalifornijos demokratų gubernatoriaus ir sukeldamas ginčą dėl prezidento valdžios ribų. Vėliau panašių veiksmų imtasi šalies šiaurės vakaruose esančiame Portlande.
D. Trumpas šį karių dislokavimą motyvuoja tariama kova su pilietiniais neramumais ir nusikalstamumu.
Rugsėjo pradžioje D. Trumpas taip pat pranešė, kad amerikiečių pajėgos smogė laivui, plaukusiam į Jungtines Valstijas su narkotikais, ir nukovė, pasak jo, 11 teroristų iš gaujos, kurią esą kontroliuoja kairiojo sparno Venesuelos lyderis Nicolas Maduro.
Birželio viduryje D. Trumpas įsakė surengti smūgius Irano branduoliniams objektams ir Teherano remiamiems Jemeno husių sukilėliams.
Baltieji rūmai nurodė, kad D. Trumpas pranešimą „Karo departamentui“ sakys 9 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku.
Praėjusią savaitę, paklaustas apie šį susitikimą, D. Trumpas sakė: „Man jis labai patinka. Turiu omenyje, manau, kad jis bus puikus.“
„Tegul jis būna draugiškas su generolais ir admirolais iš viso pasaulio“, – sakė prezidentas, turėdamas omenyje Pentagono vadovą Pete'ą Hegsethą (Pitą Hegsetą), kuris organizuoja šitą susitikimą ir taip pat jame sakys kalbą.
Netylant spėlionėms, kodėl visi aukšto rango Jungtinių Valstijų kariuomenės pareigūnai buvo pakviesti į susitikimą, JAV viceprezidentas J. D. Vance'as tvirtino, kad tai yra įprasta praktika.
Pentagonas nepateikė išsamios informacijos apie artėjantį susitikimą, o JAV gynybos departamento centrinės būstinės atstovas Seanas Parnellas anksčiau tik nurodė, kad P. Hegsethas „kitos savaitės pradžioje kreipsis į savo aukšto rango karinius vadovus“.
Atleidimai
Skelbiama, kad susitikime dalyvaus vadovaujantieji karininkai, turintys vienos žvaigždutės ar aukštesnį laipsnį. Dėl šio susitikimo Kvantike ne vienas aukšto rango JAV kariuomenės pareigūnas buvo atitrauktas nuo svarbių pareigų visame pasaulyje.
Aiškumo iš Baltųjų rūmų stoka pakurstė įvairiausias kalbas, įskaitant spėliones, jog bus paskelbtas itin svarbus pranešimas.
Gegužės mėnesį JAV gynybos sekretorius nurodė smarkiai sumažinti generolų ir admirolų skaičių, įskaitant 20 proc. aktyvioje tarnyboje esančių keturių žvaigždučių karininkų.
Šis žingsnis žengtas po to, kai vasarį Pentagonas paskelbė, kad siekia sumažinti savo civilių darbuotojų skaičių bent 5 procentais.
Nuo sausio, kai pradėjo eiti antrąją kadenciją, D. Trumpas atleido ne vieną aukšto rango kariuomenės pareigūną, įskaitant Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininką generolą Charlesą Browną. Jis buvo atleistas vasarį, nepateikus jokio paaiškinimo.
Taip pat buvo atleisti Karinio jūrų laivyno ir Pakrančių apsaugos vadovai, Nacionalinio saugumo agentūros bei Gynybos žvalgybos agentūros vadovai, Karinių oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas, NATO paskirta Karinio jūrų laivyno viceadmirolė ir trys aukščiausio lygio karo teisininkai.
