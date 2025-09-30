Friedrichas Merzas: Donaldo Trumpo planas Gazos Ruožui – geriausia galimybė nutraukti karą

F. Merzas sakė, kad „Izraelio parama šiam planui yra svarbus žingsnis į priekį“, teigiama kanclerio atstovo spaudai pranešime.
„Dabar „Hamas“ taip pat turi jam pritarti ir nutiesti kelią taikai“, – sakoma jame.
Antradienį F. Merzas susitiko su vokiečių kilmės Izraelio įkaitų, kuriuos laiko „Hamas“, artimaisiais.
Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.
Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!