TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Friedrichas Merzas: Donaldo Trumpo planas Gazos Ruožui – geriausia galimybė nutraukti karą

2025-09-30 11:44 / šaltinis: BNS
2025-09-30 11:44

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas antradienį JAV prezidento Donaldo Trumpo planą dėl taikos Gazos Ruože pavadino geriausia galimybe užbaigti karą palestiniečių teritorijoje.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

0

F. Merzas sakė, kad „Izraelio parama šiam planui yra svarbus žingsnis į priekį“, teigiama kanclerio atstovo spaudai pranešime.

„Dabar „Hamas“ taip pat turi jam pritarti ir nutiesti kelią taikai“, – sakoma jame.

Antradienį F. Merzas susitiko su vokiečių kilmės Izraelio įkaitų, kuriuos laiko „Hamas“, artimaisiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

