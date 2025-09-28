Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lavrovas griežia dantį ant Merzo: kaltina Vokietiją grįžtant prie nacizmo

2025-09-28 14:33 / šaltinis: BNS
2025-09-28 14:33

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį netiesiogiai apkaltino Vokietiją grįžtant prie nacistinės praeities ir užsipuolė kanclerį Friedrichą Merzą, kuris didina šalies išlaidas gynybai.

Lavrovas pratrūko: Lietuva, Latvija ir Estija – chuliganai, kurie iš Rusijos ir Baltarusijos atiminėja sumuštiniusinėja sumuštinius (nuotr. SCANPIX)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį netiesiogiai apkaltino Vokietiją grįžtant prie nacistinės praeities ir užsipuolė kanclerį Friedrichą Merzą, kuris didina šalies išlaidas gynybai.

S. Lavrovas pasmerkė tai, ką jis pavadino „militaristine retorika“ iš F. Merzo, kuris ne kartą išreiškė apgailestavimą dėl Vokietijos nacių nusikaltimų ir kaip priežastį didinti gynybos išlaidas nurodo rusų invaziją į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kancleris išdidžiai pareiškė, kad jo tikslas – dar kartą paversti Vokietiją pagrindiniu Europos kariniu varikliu“, – sakė S. Lavrovas spaudos konferencijoje Jungtinėse Tautose (JT).

„Kai žmogus iš šalies, kuri įvykdė nacizmo, fašizmo, holokausto ir genocido nusikaltimus, sako, kad Vokietijai reikia tapti didžia karine galia, jis, žinoma, turi susilpnėjusią istorinę atmintį, o tai nepaprastai pavojinga“, – teigė S. Lavrovas.

Vokietija, kuri anksčiau buvo viena iš bendradarbiavimo su Rusija lyderių, įskaitant energetikos srityje, po Maskvos invazijos į Ukrainą 2022 metais smarkiai pakeitė poziciją ir tapo viena iš pagrindinių Kyjivo rėmėjų.

Pastarosiomis savaitėmis kelios NATO sąjungininkės pastebėjo Rusijos naikintuvus arba dronus savo oro erdvėje, taip pat buvo pastebėti įtartini dronai virš Vokietijos karinių ir pramoninių objektų bei netoli oro uostų Danijoje ir Norvegijoje.

F. Merzas ragina Europą didinti savo gynybos išlaidas dėl susirūpinimo, kad prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) vadovaujamos Jungtinės Valstijos tolsta nuo savo istorinių įsipareigojimų Aljansui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

