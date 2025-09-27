Po Trumpo pareiškimo – Kremliaus ruporo Lavrovo grasinimai: už tai sulauksite atsako

„Rusija kaltinama beveik planavusi pulti Šiaurės Atlanto aljansą ir Europos Sąjungos šalis“, – sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje.
„Rusija niekada neturėjo ir neturi tokių ketinimų. Tačiau bet kokia agresija prieš mano šalį bus sutikta ryžtingu atsaku“, – sakė jis.
Keletas NATO šalių teigia, kad Rusijos naikintuvai ir dronai pastarosiomis savaitėmis pažeidė jų oro erdvę Europoje, ir kaltina Maskvą išbandant aljansą.
Antradienį paklaustas, ar mano, kad NATO šalys turėtų numušti bet kokius Rusijos lėktuvus, pažeidžiančius jos oro erdvę, D. Trumpas atsakė: „Taip, manau.“
D. Trumpas anksčiau gyrėsi savo šiltais santykiais su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o praėjusį mėnesį pakvietė jį į derybas Aliaskoje. Taip jis nutraukė kelerius metus trukusį Vakarų šalių Rusijos lyderio izoliavimą, prasidėjusį šiam įsakius 2022 m. įsiveržti į Ukrainą.
Tačiau vėliau D. Trumpas išreiškė nusivylimą V. Putinu ir pareiškė, kad Ukraina turėtų atgauti visą Rusijos užimtą teritoriją ar netgi peržengti jos sieną.
S. Lavrovas vis tiek stengėsi pagirti D. Trumpą, kuris, nepaisant viešų samprotavimų apie V. Putiną, dar nepritaikė Rusijai naujų ekonominių sankcijų, kuriomis jau seniai grasina.
„Dabartinės JAV administracijos požiūryje matome ne tik norą prisidėti prie realių Ukrainos krizės sprendimo būdų, bet ir norą plėtoti pragmatišką bendradarbiavimą, neužimant ideologinės pozicijos“, – sakė S. Lavrovas.
Ukraina skelbia, kad Rusija jau keturios dienos yra atjungusi elektrą Zaporižios atominei elektrinei
Ukraina šeštadienį paskelbė, kad Rusijos okupuotai Zaporižios atominei elektrinei – didžiausiai Europoje – jau keturios dienos netiekiama elektra, ir dėl to apkaltino Maskvą.
„Dėl Rusijos veiksmų Zaporižios AE ketvirtą dieną yra be elektros“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Jis pridūrė: „Raginame visas šalis, kurioms rūpi branduolinis saugumas, aiškiai pasakyti Maskvai, kad šis branduolinis lošimas privalo baigtis.“
Rusijos pajėgos užėmė Zaporižios atominę elektrinę netrukus po to, kai 2022-ųjų vasarį pradėjo invaziją.
Nuo to laiko neslopsta nuogąstavimai dėl branduolinės katastrofos pavojaus. Elektrinė, turinti šešis branduolinius reaktorius, yra netoli fronto linijos, ir ne kartą buvo apšaudyta.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) taip pat nuolat perspėja dėl išorinio elektros tiekimo Zaporižios elektrinei, kuris yra labai svarbus, sutrikimų ir jos aprūpinimo problemų.
Elektros tiekimas elektrinei nutrūksta dažnai, nes ji yra netoli fronto, tačiau dabartinis sutrikimas yra ilgiausias. Ekspertai įspėja, kad tai didina nelaimingų atsitikimų riziką.
Rusija savo ruožtu paskelbė, kad elektrinę nuo antradienio elektra aprūpina atsarginiai generatoriai, ir apkaltino Ukrainą atakavus elektros perdavimo tinklus.
„Nuo rugsėjo 23-iosios elektrą Zaporižios atominės elektrinės poreikiams tiekia atsarginiai dyzeliniai generatoriai“, – platformoje „Telegram“ parašė Maskvos remiama elektrinės operatorė.
Ji pridūrė, kad dyzelino atsargų pakaktų „ilgam laikotarpiui“, bet konkrečiai jo trukmės nenurodė.
TATENA vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) šią savaitę nuvyko į Maskvą derėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir rusų branduolinės energetikos korporacija „Rosatom“ dėl saugumo Zaporižios AE.
Visi šeši elektrinės reaktoriai, kurie iki karo pradžios gamino maždaug penktadalį Ukrainos elektros, buvo sustabdyti rusams pirmosiomis karo savaitėmis perėmus jos kontrolę.
Tačiau elektra yra reikalinga elektrinės aušinimo ir saugumo sistemoms palaikyti.
