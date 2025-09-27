Kalendorius
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitikimo su Trumpu sulaukė pagyros: „Gerai darote!“

2025-09-27 19:20 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-09-27 19:20

Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje dalyvavęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda kartu su pirmąja šalies ponia nepraleido progos įsiamžinti ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei jo žmona Melania Trump.

G. Nausėda su pirmąją šalies ponia ir D. Trumpas su žmona M. Trump (nuotr. Instagram)

Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje dalyvavęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda kartu su pirmąja šalies ponia nepraleido progos įsiamžinti ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu bei jo žmona Melania Trump.

0

G. Nausėda nuotrauka pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.

Pasak jo, susitikimo metu iš D. Trumpo buvo išgirstas ir komplimentas Lietuvai.

vTrumpas susitikimas bendrai nuotraukai. Pasinaudojau proga priminti JAV Prezidentui Trumpui, kad perkame labai daug suskystintų amerikietiškų dujų per savo terminalą Klaipėdoje ir tiekiame jas ne tik sau, bet ir į 4 regiono šalis. Prezidentas Trumpas: „Gerai darote!“ – socialiniame tinkle rašė G. Nausėda. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad G. Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis lankysis Niujorke, kur dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.

Antradienį Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje septintą kartą kreipėsi į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio skirta pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, JT reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Vizito metu prezidentas taip pat pasisakė 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, „Concordia“ viršūnių susitikime, prezidentų diskusijoje „Europos energetinės nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas“. Tradiciškai vyko Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.

Anksčiau skelbta, kad prezidentas dalyvaus ir kasmetiniame Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams.

