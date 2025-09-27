Nausėda susitikimo su Trumpu sulaukė pagyros: „Gerai darote!“

G. Nausėda nuotrauka pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.
Pasak jo, susitikimo metu iš D. Trumpo buvo išgirstas ir komplimentas Lietuvai.
vTrumpas susitikimas bendrai nuotraukai. Pasinaudojau proga priminti JAV Prezidentui Trumpui, kad perkame labai daug suskystintų amerikietiškų dujų per savo terminalą Klaipėdoje ir tiekiame jas ne tik sau, bet ir į 4 regiono šalis. Prezidentas Trumpas: „Gerai darote!“ – socialiniame tinkle rašė G. Nausėda.
Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad G. Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis lankysis Niujorke, kur dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.
Antradienį Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje septintą kartą kreipėsi į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio skirta pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, JT reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Vizito metu prezidentas taip pat pasisakė 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, „Concordia“ viršūnių susitikime, prezidentų diskusijoje „Europos energetinės nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas“. Tradiciškai vyko Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.
Anksčiau skelbta, kad prezidentas dalyvaus ir kasmetiniame Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!