Trumpas nurodė išslaptinti duomenis apie dingusią garsią JAV aviatorę

„Nurodžiau savo administracijai išslaptinti iš paskelbti visą archyvinę medžiagą apie Amelią Earhart, jos paskutinę kelionę ir viską kitą apie ją“, – D. Trumpas penktadienį pareiškė savo socialinėje platformoje „Truth Social“.
Prezidentas minėjo, kad seniai dingusios aviatorės istorija vis dar labai domina milijonus žmonių
Jos lėktuvas be pėdsakų dingo virš Ramiojo vandenyno 1937 m., kai ji bandė apskristi aplink pasaulį. Jos kūnas taip ir nebuvo surastas.
Šį skrydį ir A. Earhart likimą gaubia daugybė mitų ir sąmokslo teorijų. Tačiau tarp istorikų vyrauja nuomonė, kad lėktuvas greičiausiai sudužo, o 39-erių metų aviatorė žuvo.
1928 m. A. Earhart tapo pirmąja moterimi perskridusia Atlanto vandenyną, nors tuo metu ji buvo keleivė, o kartu skrido pilotas ir mechanikas.
1932 m. ji tapo pirmąja moterimi, kuri viena perskrido Atlanto vandenyną. Tada ji pati pilotavo lėktuvą, o po kelionės išgarsėjo.
