JT gali vėl taikyti sankcijas Iranui dėl branduolinės programos

Sankcijos gali atsinaujinti po to, kai rugpjūtį Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija kreipėsi į JT Saugumo Tarybą, kaltindamos Iraną nesilaikant susitarimo. Šis kreipimasis iniciavo tvarką, pagal kurią Iranui duota 30 dienų rasti diplomatinį sprendimą ir išvengti sankcijų atnaujinimo.
„Nesąžiningas, neteisingas ir neteisėtas“
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pasmerkė tarptautines sankcijas kaip „nesąžiningas, neteisingas ir neteisėtas“.
Paskutinę akimirką Kinija ir Rusija pristatė rezoliuciją, kad sankcijos būtų nukeltos pusei metų, bet ją palaikė tik 4 iš 15 JT Saugumo Tarybos narių.
Iranas paspartino draudžiamą branduolinę veiklą po to, kai 2016 metais JAV pasitraukė iš susitarimo prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos metu. D. Trumpas Bendrą visapusišką veiksmų planą (JCPOA), dėl kurio derėjosi jo pirmtakas prezidentas Barackas Obama, kritikavo kaip netinkamą.
Birželį Iranas neleido Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriams patekti į karines bazes ir branduolinius objektus po to, kai Izraelis ir JAV kelis jų subombardavo užstrigus netiesioginėms JAV ir Irano deryboms dėl naujo branduolinio susitarimo.
Šią savaitę Irano prezidentas M. Pezeshkianas Jungtinėms Tautoms sake, kad jo šalis niekada nesieks pasigaminti branduolinį ginklą. Nors anksčiau Iranas grasino trauktis iš branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, tačiau dabar prezidentas tai neigė.
Jeigu sankcijos įsigalios, jos apims ginklų embargą, draudimą sodrinti uraną, draudimą vystyti balistines raketas galinčias nešti branduolinį ginklą, turto įšaldymą, draudimą Irano pareigūnams keliauti ir leidimą kitoms šalims tikrinti Irano avialinijų „Iran Air“ lėktuvus ir „Iran Shipping Lines“ laivus.
Neradus sprendimo, pirmiausiai įsigaliotų JT sankcijos, o po savaitės ir Europos Sąjungos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!