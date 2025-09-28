Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Trumpas turi svertų, galinčių priversti Putiną derėtis

2025-09-28 11:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 11:36

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderis Donaldas Trumpas turi svertų, galinčių priversti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną derėtis, pasitelkiant jėgą. 

Gitanas Nausėda (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderis Donaldas Trumpas turi svertų, galinčių priversti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną derėtis, pasitelkiant jėgą. 

REKLAMA
5

„Turėdamas svertus, kuriuos turi prezidentas Donaldas Trumpas, jis galės priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo. Tai įmanoma tik parodžius jėgą“, – „Fox News“ televizijai lankydamasis JAV sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos vadovas pabrėžė, jog V. Putinas nėra pasiruošęs taikai Ukrainoje dėl „senų imperialistinių ambicijų“.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, JAV lyderis D. Trumpas po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu savo socialinėje platformoje „Truth Social“ parašė, kad Rusija „be tikslo kovoja“ Ukrainoje trejus su puse metų, nors tikėjosi laimėti „per mažiau nei savaitę“, ir „dėl to ji atrodo kaip popierinis tigras“. D. Trumpas pridūrė, kad V. Putinas ir Rusija „turi didelių ekonominių problemų, ir dabar pats laikas Ukrainai veikti“. 

REKLAMA

Savo ruožtu G. Nausėda pagyrė tokią JAV lyderio poziciją, o jo kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje pavadino stipria. 

„Tai buvo stipri kalba. Ji apėmė labai svarbias temas“, – kalbėjo Lietuvos lyderis. 

Duodamas interviu „Fox News“ televizijai jis taip pat pabrėžė, jog palankiai vertina JAV prezidento pastangas skatinti Europos šalis taikyti sankcijas Rusijai ir antrines sankcijas tiems, kurie perka rusišką naftą ir dujas.

REKLAMA
REKLAMA

„Neturi būti kompromiso tarp ekonominės naudos ir geopolitinių tikslų, nes kalbame apie savo saugumą. Jei šiandien mokėsime už rusiškas dujas ar naftą, rytoj galime būti užpulti – šie pinigai maitina Rusijos karo mašiną“, – akcentavo G. Nausėda. 

ELTA primena, kad G. Nausėda praėjusią savaitę lankėsi JAV, kur dalyvavo JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (13)
Lukašenka nekreipia dėmesio į pasikeitusią Trumpo retoriką: „Kai kuriuos pasisakymus praleidžiame pro ausis“ (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka nekreipia dėmesio į pasikeitusią Trumpo retoriką: „Kai kuriuos pasisakymus praleidžiame pro ausis“ (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kirto Rusijai: „Švaisto milijonus ir gyvybes, bet nepasiekia tikslo“ (20)
V. Putinas ir A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Lukašenka žada Putinui perduoti žinią iš JAV (280)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų