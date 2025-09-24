Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irano prezidentas JT: „Mes nesiekiame branduolinių ginklų“

2025-09-24 19:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 19:13

Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas, trečiadienį sakydamas kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, pakartojo, kad jo šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo.

Irano vėliava BNS Foto

0

„Dar kartą pareiškiu šiai asamblėjai, kad Iranas niekada nesiekė ir niekada nesieks pasigaminti branduolinės bombos“, – sakė M. Pezeshkianas Niujorke susirinkusiems pasaulio šalių lyderiams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes nesiekiame branduolinių ginklų“, – pakartojo jis.

M. Pezeshkianas savo kalboje taip pat aštriai kritikavo savo didžiausią priešą Izraelį už birželio mėnesį įvykdytą Irano puolimą.

Pasak jo, šios atakos, po kurių sekė JAV kariniai bombardavimai, buvo „didelė diplomatijos išdavystė“.

„Jūs visi buvote liudininkais, kad praėjusį birželį mano šalis patyrė žiaurią agresiją, šiurkščiai pažeidžiančią pačius elementariausius tarptautinės teisės principus“, – sakė M. Pezeshkianas.

Irano prezidentas taip pat kritikavo Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos žingsnį vėl įvesti griežtas JT sankcijas ginče dėl Irano branduolinės programos, kaltindamas europiečius, kad jie nebėra „patikimi partneriai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

