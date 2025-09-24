Irano prezidentas JT: „Mes nesiekiame branduolinių ginklų“

„Dar kartą pareiškiu šiai asamblėjai, kad Iranas niekada nesiekė ir niekada nesieks pasigaminti branduolinės bombos“, – sakė M. Pezeshkianas Niujorke susirinkusiems pasaulio šalių lyderiams.
„Mes nesiekiame branduolinių ginklų“, – pakartojo jis.
M. Pezeshkianas savo kalboje taip pat aštriai kritikavo savo didžiausią priešą Izraelį už birželio mėnesį įvykdytą Irano puolimą.
Pasak jo, šios atakos, po kurių sekė JAV kariniai bombardavimai, buvo „didelė diplomatijos išdavystė“.
„Jūs visi buvote liudininkais, kad praėjusį birželį mano šalis patyrė žiaurią agresiją, šiurkščiai pažeidžiančią pačius elementariausius tarptautinės teisės principus“, – sakė M. Pezeshkianas.
Irano prezidentas taip pat kritikavo Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos žingsnį vėl įvesti griežtas JT sankcijas ginče dėl Irano branduolinės programos, kaltindamas europiečius, kad jie nebėra „patikimi partneriai“.
