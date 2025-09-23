Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šaltinis: Europos valstybių ministrai antradienį surengs derybas dėl Irano branduolinės programos

2025-09-23 16:40 / šaltinis: BNS
2025-09-23 16:40

Irano ir Europos valstybių ministrai antradienį Niujorke surengs derybas dėl Teherano branduolinės programos, pranešė prancūzų diplomatinis šaltinis.

0

Derybos rengiamos, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai nubalsavus už sankcijų Iranui atnaujinimą dėl Teherano branduolinės programos. 

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi turi iki šeštadienio vidurnakčio susitarti su savo britų, prancūzų, vokiečių ir Europos Sąjungos (ES) kolegomis, kad jie neatnaujintų sankcijų, kurios buvo sustabdytos pagal 2015 metų susitarimą. 

Derybos numatytos JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose 10 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku, naujienų agentūrai AFP sakė diplomatinis šaltinis.

Iranas ir europiečiai kaltina vienas kitą dėl nesėkmingų diplomatinių pastangų pasiekti naują susitarimą dėl Teherano branduolinės programos, dėl kurios abi pusės jau seniai nesutaria. 

Europos valstybės ir ir Jungtinės Valstijos įtaria Irano vyriausybę siekiant pasigaminti atominę bombą. Tačiau Teheranas tai griežtai neigia ir tvirtina turintis teisę naudotis branduoline energetika civiliniais tikslais.

Europos galybės iškėlė tris sąlygas, kurias įvykdžius, Teheranui toliau būtų taikomos sušvelnintos sankcijos, siekiant turėti daugiau laiko deryboms dėl išsamios sutarties.

Iranas turėjo atnaujinti tiesiogines derybas be jokių išankstinių sąlygų, suteikti Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriams visišką prieigą prie Irano branduolinių objektų ir teikti tikslią informaciją apie urano sodrinimo vietas. 

Europiečiai mano, kad nė viena iš šių sąlygų nebuvo įvykdyta.

Teheranas kaltina Europos valstybes darant politinį spaudimą, kuris kenkia deryboms, ir tvirtina parengęs „subalansuotą“ pasiūlymą, kurio detalės nebuvo atskleistos.

