TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

JK, vokiečių ir prancūzų ministrai trečiadienį surengs derybas su Iranu dėl branduolinės programos

2025-09-17 12:36 / šaltinis: BNS
2025-09-17 12:36

Vokietijos, Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai trečiadienį susisieks su Irano ministru Abbasu Araghchi aptarti Teherano branduolinės programos, pranešė vienas prancūzų diplomatijos šaltinis naujienų agentūrai AFP.

Irano vėliava BNS Foto

0

Telefoninis pokalbis rengiamas praėjusį mėnesį Europos valstybėms nustačius 30 dienų terminą sankcijoms vėl įsigalioti, jei nepavyks susitarti dėl Irano branduolinės programos.

JK, Prancūzija ir Vokietija šiuos veiksmus inicijavo motyvuodamos tuo, kad Iranas toliau nesilaiko savo įsipareigojimų pagal 2015 metų susitarimą.

