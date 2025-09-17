JK, vokiečių ir prancūzų ministrai trečiadienį surengs derybas su Iranu dėl branduolinės programos

Telefoninis pokalbis rengiamas praėjusį mėnesį Europos valstybėms nustačius 30 dienų terminą sankcijoms vėl įsigalioti, jei nepavyks susitarti dėl Irano branduolinės programos.
JK, Prancūzija ir Vokietija šiuos veiksmus inicijavo motyvuodamos tuo, kad Iranas toliau nesilaiko savo įsipareigojimų pagal 2015 metų susitarimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!