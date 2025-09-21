Iranas grasina stabdyti bendradarbiavimą su TATENA, jei bus atnaujintos sankcijos

Toks trijų Europos valstybių veiksmas „faktiškai nutrauks bendradarbiavimą su institucija“, sakoma šeštadienį Irano valstybinės televizijos paskelbtame šalies Nacionalinės saugumo tarybos pranešime.
Vadinamosios E3 šalys – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija – rugpjūtį aktyvavo mechanizmą, kuris numato per 30 dienų atnaujinti po 2015 m. sudaryto tarptautinio branduolinio susitarimo laipsniškai atšauktas JT sankcijas Iranui.
E3 argumentavo, kad Teheranas nesilaiko savo įsipareigojimų pagal susitarimą dėl Irano branduolinės programos apribojimo. Trys Europos šalys toliau derasi su Iranu. Tačiau, jų duomenimis, per pokalbius kol kas pažangos nepasiekta. Jei nepavyks susitarti, sankcijos bus atnaujintos per kitą savaitę prasidėsiančius JT Generalinės Asamblėjos visuotinius debatus.
E3 šalys, taip pat JAV, Rusija ir Kinija branduolinį susitarimą su Iranu sudarė 2015 m. Vienoje. Jo tikslas yra neleisti Teheranui pasigaminti branduolinės bombos. Tačiau JAV per pirmąją prezidento Donaldo Trumpo kadenciją 2018 m. vienašališkai pasitraukė iš sutarties ir vėl įvedė sankcijas Iranui.
Tada ir Iranas laipsniškai atsisakė sutartyje numatytų savo įsipareigojimų ir padidino urano sodrinimą. TATENA vertinimu, Iranas jau turi daug kartų didesnį prisodrinto urano kiekį nei leidžia branduolinis susitarimas.
Rusija tuo tarpu sukritikavo JT Saugumo Tarybos sprendimą dėl galimo sankcijų Iranui atnaujinimo. „Šios priemonės neturi nieko bendra su diplomatija ir tik dar labiau paaštrins įtampą“ dėl Irano branduolinės programos, šeštadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Ji kritikavo „provokacinį ir neteisėtą“ Europos šalių priemonių pobūdį.
JT Saugumo Taryba penktadienį atvėrė kelią sankcijų grąžinimui. Kinijos ir Rusijos pateikta rezoliucija, kurioje reikalaujama neatnaujinti sankcijų, aukščiausioje JT institucijoje nesulaukė daugumos. Iranui liko tik kelios dienos derybose su europiečiais išengti sankcijų įvedimo.
Jei sankcijos būtų atnaujintos, jos gali smarkiai paveikti Iraną. Ligšiolinės priemonės pirmiausiai nukreiptos prieš šalies energetikos sektorių. Naujos sankcijos būtų nutaikytos į ekonomiką ir karines prekes. Jos gali turėti atgrasantį poveikį ir užsienio įmonėms.
