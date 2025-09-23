Į JT Generalinę Asamblėją Niujorke atvykusiai Irano delegacijai uždrausta apsipirkti

„Neleisime, kad Irano režimas sudarytų sąlygas Niujorke apsipirkti savo klerikaliniam elitui, kai iraniečiai kenčia skurdą, griūvančią infrastruktūrą ir didelį vandens bei elektros stygių“, – teigė atstovas. JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio nurodymu, Irano delegacijos judėjimo laisvė apribota teritorija, kuri reikalinga nuvykti į JT būstinę.
Irano delegacijos apsipirkimai praeityje sukėlė didelį atgarsį. Prieš trejus metus, pavyzdžiui, dabar jau miręs prezidentas Ebrahimas Raisi sulaukė kritikos, kai jo komanda į Teheraną atgabeno nedidelį sunkvežimį, pilną suvenyrų, sauskelnių, papildų ir virtuvės prietaisų. Daugelis šių prekių Irano gyventojams yra arba neįperkamos arba sunkiai prieinamos.
Šalis labai kenčia nuo tarptautinių ekonominių sankcijų, kurios pirmiausiai smarkiai paveikia mažas pajamas gaunančius žmones. Daugelis šeimų priklausomos nuo užsienyje gyvenančių giminaičių ar draugų, kurie atveža vaistų, vizitų.
Irano ir JAV santykiai po 12 dienų karo birželį yra labai įtempti. Izraelis prieš daugiau kaip tris mėnesius atakavo Islamo Respubliką ir kartu su JAV bombardavo pagrindinius branduolinius objektus. Prieš karą Teheranas ir Vašingtonas daugiau kaip du mėnesius derėjosi dėl branduolinės programos. Tačiau derybos įstrigo.
Prieš išvykdamas į JT Generalinės Asamblėjos sesiją Niujorke, Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas paneigė gandus apie galimą susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!