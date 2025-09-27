Kalendorius
Rugsėjo 27 d.
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Neprieštarauju“: Trumpas užsiminė, kad leis Ukrainai smogti Rusijos teritorijai

2025-09-27 07:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-27 07:38

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad yra pasirengęs panaikinti apribojimus Kyjivui smogti Rusijos teritorijai amerikietiškomis raketomis. Apie tai praneša „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais, susipažinusiais su derybų turiniu.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

WSJ duomenimis, susitikimo, vykusio Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu, metu V. Zelenskis paprašė D. Trumpo suteikti daugiau tolimojo veikimo raketų ir leisti naudoti tokius ginklus smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje.

D. Trumpo atsakymas buvo teigiamas – jis pareiškė, kad neprieštarauja šiai idėjai, teigė du leidinio šaltiniai. Jie taip pat pridūrė, kad JAV prezidentas neprisiėmė jokių konkrečių įsipareigojimų panaikinti draudimą tokiems smūgiams.

JAV neleidžia Ukrainai naudoti suteiktų raketų smūgiams Rusijai

Be to, pasak „The Wall Street Journal“, Ukrainos delegacija kitą savaitę vyks į Vašingtoną derybų su Pentagono vadovu Pete‘u Hegsethu.

Kaip žinoma, D. Trumpo administracija kol kas neleidžia Ukrainai naudoti JAV suteiktų ilgojo nuotolio raketų, ypač ATACMS, smūgiams prieš Rusijos teritoriją.

Kaip taip gali būti?
Kaip taip gali būti?
2025-09-27 07:53
Neleidžia... parduoda, bet neleidžia naudotis.

Jeigu jau nuspirkau iš tavęs lazdą tai su ta lazda dubasiju ką noriu ir kur noriu. Ypač vatnykus.

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
