„Neprieštarauju“: Trumpas užsiminė, kad leis Ukrainai smogti Rusijos teritorijai

WSJ duomenimis, susitikimo, vykusio Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu, metu V. Zelenskis paprašė D. Trumpo suteikti daugiau tolimojo veikimo raketų ir leisti naudoti tokius ginklus smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
D. Trumpo atsakymas buvo teigiamas – jis pareiškė, kad neprieštarauja šiai idėjai, teigė du leidinio šaltiniai. Jie taip pat pridūrė, kad JAV prezidentas neprisiėmė jokių konkrečių įsipareigojimų panaikinti draudimą tokiems smūgiams.
JAV neleidžia Ukrainai naudoti suteiktų raketų smūgiams Rusijai
Be to, pasak „The Wall Street Journal“, Ukrainos delegacija kitą savaitę vyks į Vašingtoną derybų su Pentagono vadovu Pete‘u Hegsethu.
Kaip žinoma, D. Trumpo administracija kol kas neleidžia Ukrainai naudoti JAV suteiktų ilgojo nuotolio raketų, ypač ATACMS, smūgiams prieš Rusijos teritoriją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Jeigu jau nuspirkau iš tavęs lazdą tai su ta lazda dubasiju ką noriu ir kur noriu. Ypač vatnykus.