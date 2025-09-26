Lukašenka nekreipia dėmesio į pasikeitusią Trumpo retoriką: „Kai kuriuos pasisakymus praleidžiame pro ausis“

„Trumpas, aš jį suprantu, taiko tokią taktiką: spaudimas, atsitraukimas, spaudimas. Maištininkas. Geriausia šio žodžio prasme“, – sakė A. Lukašenka apie besikeičiančią Baltųjų rūmų vadovo retoriką.
Jis prisipažino, kad „šiuo požiūriu pats mažai skiriasi nuo Trumpo ir save vadina trumpistu“.
„Vladimiras [Putinas] labai gerbia Trumpą, jo atžvilgiu nusiteikęs ne mažiau pagarbiai nei aš. Todėl mes kai kuriuos jo pasisakymus praleidžiame pro ausis. Suprantame, kad Trumpo padėtis nėra lengva“, – tęsė A. Lukašenka.
Politikas pasiūlė D. Trumpo nuotaikų svyravimus sieti su tuo, kad „neseniai buvo nušautas jo labai protingas, sumanus, ištikimas rėmėjas [Charlie Kirkas]“.
„Jis suprato šį signalą. Priėmė jį ir reaguoja atitinkamai“, – pridūrė A. Lukašenka.
Jo nuomone, JAV prezidento pareiškimus „reikia suprasti visapusiškai“: „Ir nereikia jo pulti po kiekvieno pasisakymo. Pasakė „popierinis tigras“, ar dar ką nors. Nereikia. Aš „vyresniajam broliui“ [Putinui] pasakiau: Puiku! Jis veikia ramiai, tikslingai. Taip, jis kažką pasakė. Laikas viską sudėlios į savo vietas, ir netrukus.“
Trumpas palygino Rusiją su „popieriniu tigru“
Rugsėjo 23 d., po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, D. Trumpas socialiniuose tinkluose pareiškė, jog „Ukraina, remiama ES, yra tokioje padėtyje, kad gali kovoti ir susigrąžinti visas teritorijas pagal pirmines sienas“.
„Rusija jau trejus su puse metų kariauja be aiškaus tikslo, kurį tikra karinė galia pasiektų per mažiau nei savaitę. Tai nedaro garbės Rusijai. Priešingai, parodo ją kaip „popierinį tigrą“, – rašė D. Trumpas, pridurdamas, kad „būtent dabar Ukrainai atėjo laikas veikti“.
