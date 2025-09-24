Kremlius sureagavo į Trumpo teiginius, kad Rusija tapo „popieriniu tigru“

„Rusija jokiu būdu nėra tigras. Vis dėlto Rusija labiau asocijuojasi su meška. Popierinių lokių nebūna“, – sakė D. Peskovas interviu RBC radijui.
Pakomentavo ekonomikos situaciją
D. Peskovas taip pat pakomentavo JAV prezidento teiginį, kad Rusijos ekonomika žlunga. Anot jo, Rusijos ekonomika pertvarkyta pagal karinius poreikius ir patiria tik su sankcijomis susijusių problemų.
„Rusija išlaiko makroekonominį stabilumą“, – sakė atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas radijui RBC.
Jis pridūrė: „Taip, Rusija patiria įtampą ir problemų įvairiuose ekonomikos sektoriuose.“
Baigti karo nežada
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusijai „nėra kitos alternatyvos“, kaip tik tęsti 2022 m. pradėtą Ukrainos puolimą.
„Tęsiame specialiąją karinę operaciją, kad užtikrintume savo interesus ir pasiektume Rusijos prezidento Vladimiro Putino iškeltus tikslus“, – RBC radijui sakė D. Peskovas, Rusijos karą Ukrainoje pavadinęs Maskvos vartojamu terminu.
„Šiuo metu vyksta karas, ir mes turime jį laimėti“, – sakė Kremliaus propagandistas.
Trumpo pasisakymai apie Rusiją
Savo kalboje JT Generalinei Asamblėjai D. Trumpas teigė, kad karas Ukrainoje verčia Rusiją „atrodyti blogai“, nes tai „turėjo būti greitas mažas susirėmimas“.
„Rusija trejus su puse metų be tikslo kovoja Kare, kurį Tikrai Karinei Jėgai laimėti turėjo prireikti mažiau nei savaitės, – socialiniuose tinkluose rašė D. Trumpas. – Tai Rusijos niekuo neišskiria. Tiesą sakant, dėl to ji atrodo kaip „popierinis tigras“.“
„Tai parodo, kas yra lyderystė, ką bloga lyderystė gali padaryti šaliai, – sakė jis. – Dabar vienintelis klausimas – kiek gyvybių bus prarasta be reikalo abiejose pusėse.“
Prieš antradienio susitikimą su V. Zelenskiu D. Trumpas teigė, kad „didžiausia pažanga“ siekiant užbaigti konfliktą „yra ta, kad Rusijos ekonomika šiuo metu yra siaubinga“.
Peskovas apie Putino ir Zelenskio susitikimą
Taip pat D. Peskovas pažymėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas vis dar labai vertina D. Trumpo pasiryžimą padėti išspręsti Rusijos ir Ukrainos karą. Pasak jo, V. Putino ir D. Trumpo pokalbis kol kas nėra numatytas, bet gali būti greitai surengtas.
Kremliaus atstovas spaudai pridūrė, kad V. Putinas išlieka pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet be pasiruošimo tai bus „pralaimėjimui pasmerktas viešųjų ryšių veiksmas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!