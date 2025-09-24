NYT: keisdamas retoriką Trumpas atsiriboja nuo karo Ukrainoje

Kaip rašo „The New York Times“ (NYT), Trumpas niekaip nepaaiškino tokio staigaus nuomonės pakeitimo priežasčių, todėl kyla nuogąstavimų, kad jis taip bando pasitraukti iš šio konflikto.
„Kai kurie Europos pareigūnai įtaria, kad atsiribodamas nuo karo JAV prezidentas nusiplauna rankas nuo konflikto sprendimo, kurį jis kažkada pažadėjo per kelias dienas ar savaites“, – rašoma leidinyje.
Leidinys primena, kad per aštuonis savo prezidentavimo mėnesius D. Trumpas nuolat keitė poziciją Ukrainos klausimu. Vasarį jis kritikavo V. Zelenskį Ovaliajame kabinete, vėliau jis bandė įsiteikti V. Putinui ir išskleidė jam raudoną kilimą Aliaskoje.
„Dabar jo žodžiai skambėjo taip, tarsi jis vėl stojo Ukrainos pusėn, tuo pačiu pasitraukdamas į antrą planą ir baigdamas žodžiais: „Linkiu abiem šalims visko geriausio“, – rašo NYT.
Tuo tarpu vos kelios valandos po to, kai D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali „nugalėti“ Rusiją, jo žodžius paneigė jo paties valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris pareiškė, kad karas Ukrainoje „negali baigtis kariniu būdu“, ir prognozavo, kad „jis baigsis prie derybų stalo“, o tai atspindėjo ankstesnę D. Trumpo poziciją.
Kaip rašo NYT, D. Trumpas taip ir nepaaiškino, kodėl dabar mano, kad Ukraina, kuri per pastaruosius metus nuolat prarado nedidelius teritorijos plotus dėl Rusijos kariuomenės, staiga galės juos susigrąžinti.
Kaip leidiniui pažymėjo aukštas NATO karininkas, dalyvavęs Niujorke vykusiose Jungtinių Tautų sesijose, Ukraina nesugebėjo sustiprinti savo pozicijų net tada, kai JAV pagalba šaliai pasiekė aukščiausią lygį, o Rusija nesutelkė didesnių pajėgų.
Gali praeiti mėnesiai, kol paaiškės, ar D. Trumpo pareiškimas taps lūžio tašku ir kuriai šalių pusėje šiame žiauriame konflikte. Yra scenarijų, pagal kuriuos Jungtinės Valstijos vis dar gali būti įtrauktos į konfliktą, rašo NYT.
Tuo tarpu viena iš daugelio nežinomųjų šiuo metu yra tai, kaip V. Putinas sureaguos į D. Trumpo pozicijos pasikeitimą.
„Jis gali rasti paguodą Trumpo atsitraukime, net jei JAV prezidentas galiausiai išreikš tam tikrą paramą Ukrainai. Arba Putinas gali nuspręsti sustiprinti savo išpuolius ir grasinimus, manydamas, kad laikas ir masinis spaudimas bus Rusijos pusėje“, – rašo NYT.
Trumpas pakeitė retoriką dėl Ukrainos
„Sky News“ leidinys nurodė keletą priežasčių, kodėl Trumpas staiga perėjo nuo spaudimo Ukrainai, reikalaudamas atiduoti teritorijas, prie pareiškimų, kad ji gali susigrąžinti visą savo žemę.
Pirma, tai gali būti susiję su karinėmis ir ekonominėmis realijomis vietoje – Rusijos nuostoliais ir Ukrainos atsparumu. Taip pat svarbūs veiksniai yra sąjungininkų spaudimas ir Trumpo noras išvengti Senato kritikos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!