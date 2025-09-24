Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio pasakė, kas privertė Trumpą pakeisti nuomonę apie Rusiją

2025-09-24 08:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 08:11

Rusija vilkina taikos procesą su Ukraina ir tai paskatino JAV prezidentą Donaldą Trumpą pakeisti kursą Maskvos atžvilgiu, antradienį pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio. 

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

Rusija vilkina taikos procesą su Ukraina ir tai paskatino JAV prezidentą Donaldą Trumpą pakeisti kursą Maskvos atžvilgiu, antradienį pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio. 

1

D. Trumpas parodė „nepaprastą kantrybę“, tikėdamasis diplomatinio proveržio, sakė M. Rubio. Dėl to ne tik įstrigo derybos, „bet mes įžengėme į laikotarpį, kai padėtis, atrodo, gali net paaštrėti, nes per pastarąsias kelias naktis ir anksčiau regėjome istoriškai didžiausią smūgių skaičių“, sakė M. Rubio. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar taip pat stebime įsiveržimus į kaimyninių šalių oro erdvę tiek dronais, tiek lėktuvais“, – pridūrė jis. 

M. Rubio perspėjo Maskvą dėl galimų ekonominių sankcijų ir pabrėžė, kad Vašingtonas gali toliau tiekti ginklus Kyjivui.

„Prezidentas yra labai kantrus žmogus. Jis labai įsipareigojęs taikai, bet jo kantrybė nėra begalinė“, – sakė M. Rubio. 

Jis taip pat priminė, kad D. Trumpas ne kartą sakė turintis galimybes primesti Rusijai papildomas ekonomines išlaidas, kad priverstų nutraukti karą.  

Anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina „pajėgi“ susigrąžinti visą Rusijai prarastą teritoriją. JAV prezidento komentarai jo platformoje „Truth Social“ žymi reikšmingą jo požiūrio į Rusijos pradėtą karą pokytį, D. Trumpas juos paskelbė netrukus po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke, vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatams.

Anksčiau D. Trumpas ne kartą buvo užsiminęs, kad Kyjivui teks padaryti didelių nuolaidų Rusijai, kad karas būtų baigtas.

