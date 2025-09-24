Kodėl Trumpas staiga pakeitė savo poziciją dėl Ukrainos? Įvardijo 4 priežastis

Tai yra tas pats žmogus, kuris vasario mėnesį išvijo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį iš Baltųjų rūmų ir praėjusį mėnesį į Aliaską pasikvietė Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną.
„Sky News“ korespondentas Davidas Blevinsas aiškina, kad yra keletas priežasčių, kodėl įvyko toks staigus posūkis nuo derybų traktavimo kaip praktiškiausio sprendimo ieškojimą ir pereita į naujai atrastą pasitikėjimą Ukraina.
Trumpas pripažino realybę
Pirma, tai gali būti karinė ir ekonominė realybė. Rusija moka didelę kainą už karą, tiek žmogiškaisiais ištekliais, tiek finansiniais.
D. Trumpas pripažino, kad Maskva patiria „didelių ekonominių sunkumų“, o tai sustiprina argumentus, kad Ukraina, padedama Vakarų, gali laimėti.
Ukrainos gebėjimas priešintis taip pat pasikeitė – tai, kas atrodė neįmanoma, dabar atrodo įmanoma, jei sąjungininkai išliks įsipareigoję.
Sąjungininkų įtaka
Antra, anot analitiko, tai gali būti sąjungininkų įtaka. Praėjusį mėnesį Europos lyderiai masiškai skrido į Vašingtoną, kad paragintų atsargumo bendraujant su V. Putinu.
Europos NATO narės padidino pagalbą Ukrainai, dar labiau susilpnindamos JAV prezidento retoriką apie Amerikos finansinę naštą remiant Ukrainą.
Jis staiga susitapatino su Europos šalimis, pritarė Rusijos lėktuvų, pažeidusių jų oro erdvę, numušimui.
JAV vidaus politika
Trečia, pažymi „Sky News“, tai gali būti susiję su vidaus politika, nes prezidentas susiduria su abiejų partijų kritika dėl jo „švelnaus“ požiūrio į Rusiją.
Griežtesnė nacionalinės gynybos pozicija galėtų padėti jam sustiprinti respublikonų paramą, o taip pat patraukti ir nuosaikiuosius, kurie Ukrainos gynybą laiko nacionalinio patikimumo išbandymu.
Trumpas prieš pasaulį
„Yra dar vienas veiksnys, kurį verta apsvarstyti – Trumpo derybų taktika. Jis jau seniai yra žinomas dėl savo pozicijos keitimo, siekdamas įgyti pranašumą“, – svarsto „Sky News“ analitikas.
Anot jo, kalbos apie kompromisą galėjo būti strategija, skirta priversti Ukrainą ir Rusiją pradėti derybas, tačiau Rusijai nerodant jokio noro eiti į kompromisą, D. Trumpo planai vėl pasikeitė ir dabar jis siekia Ukrainos atkūrimo.
Nepriklausomai nuo jo nuomonės pasikeitimo priežasties ir to, ar tai atsispindės JAV politikoje, per pastarąsias tris dienas D. Trumpas pasirodė drąsus.
„Nuo jo „neapykantos“ priešininkams pareiškimų per Charlie Kirko laidotuves iki sensacingų teiginių, kad „rado atsakymą į autizmo problemą“, ir iki jo pašaipų apie JT – šiuo metu jis yra visiškai nesuvaržytas.
Pastatykite jį prieš mikrofoną ar internete, ir tai bus Trumpas prieš pasaulį“, – rašo „Sky News“.
Trumpas pakeitė savo poziciją
JAV prezidentas mano, kad Ukraina turi visas galimybes atkovoti visą savo teritoriją pagal pradines sienas.
D. Trumpas pažymėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas susiduria su didžiuliais ekonominiais sunkumais. Jis mano, kad dabar yra laikas Ukrainai imtis veiksmų.
