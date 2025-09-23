Trumpas sako, kad NATO turėtų numušti oro erdvę pažeidusius rusų lėktuvus

Apie tai jo buvo paklausta antradienį susitikimo su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu metu.
Jo buvo paklausta, ar NATO šalys turėtų numušti rusų lėktuvus, pažeidusius šių šalių oro erdvę.
„Taip, manau“, – trumpai atsakė D. Trumpas.
Rubio atsakė, ką dėl rusų dronų ir naikintuvų virš Europos toliau darys NATO
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį taip pat pakomentavo idėją numušti Rusijos objektus NATO oro erdvėje.
Pastarosiomis savaitėmis Rusijos dronai įskrido į Lenkiją, naikintuvai į Estiją. Europa ir NATO perspėja, kad tokius objektus ateityje numuš.
Interviu „CBS“ jo buvo paklausta, ar JAV dalyvautų tokiose misijose.
„Na, nemanau, kad kas nors kalbėjo apie Rusijos naikintuvų numušimą, jei jie nepuls. Manau, kad tai, ką matėte, yra NATO reakcija į šiuos įsibrovimus, kaip mes visada reaguojame į juos, t. y. kai jie įskrenda į jūsų oro erdvę arba jūsų gynybos zoną, jūs pakylate ir juos perimkite. Tai yra tai, ką NATO padarė, ir tai yra tai, ką NATO toliau darys.
Jungtinės Valstijos yra NATO partnerė, NATO narė, svarbi narė – svarbiausia NATO narė. Manau, kad vakar Jungtinėse Tautose mūsų naujasis ambasadorius Mike Waltz labai aiškiai pareiškė, kad mes – mes dirbsime su savo sąjungininkais, kad apgintume kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Šis įsipareigojimas lieka tvirtas“, – sako jis.
M. Rubio taip pat patikino, kad nori, jog karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi.
„Norime padaryti viską, kas įmanoma, kad jis baigtųsi. Tūkstančiai žmonių miršta. Tai kvailas, absurdiškas karas. Jis turi baigtis, ir prezidentas yra pasiryžęs padaryti viską, kas įmanoma, kad jis baigtųsi. Jei nepavyks pasiekti, kad Putinas būtų pasirengęs jį baigti, prezidentas turi labai stiprių priemonių, kuriomis gali priversti jį sumokėti kainą. Tikimės, kad to pavyks išvengti“, – pabrėžia M. Rubio.
