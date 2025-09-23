Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Niujorke Macronas priverstas eiti pėsčiomis, nes gatvės uždarytos dėl Trumpo kortežo

2025-09-23 19:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 19:24

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas turėjo eiti Niujorko gatvėmis pėsčiomis, nes jo automobilis buvo priverstas sustoti dėl pravažiuojančio JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežo.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas turėjo eiti Niujorko gatvėmis pėsčiomis, nes jo automobilis buvo priverstas sustoti dėl pravažiuojančio JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežo.

E. Macronas, atvykęs į Niujorką dalyvauti JT generalinėje Asamblėjoje, ir jį lydintys asmenys pirmadienį tęsė kelionę pėsčiomis, kai jų automobilis negalėjo važiuoti toliau dėl užblokuoto kelio, pranešė šaltiniai iš Prancūzijos prezidento aplinkos.

Eidamas E. Macronas paskambino D. Trumpui – šį pokalbį šaltiniai apibūdino kaip „labai šiltą ir draugišką skambutį, kuris suteikė progą aptarti keletą tarptautinių klausimų“.

Pirmadienio vakarą darytame vaizdo įraše matyti, kaip policijos pareigūnas praneša E. Macronui, kad jis negalės pravažiuoti pro užtvarus, ir, akivaizdžiai sutrikęs, atsiprašo už sukeltus nepatogumus.

Po to matyti, kaip E. Macronas kažkam skambina.

„Kaip sekasi?“ – sako jis, kai kitas asmuo atsiliepia.

„Žinote, ką? Stoviu gatvėje, nes viskas uždaryta dėl jūsų“, – priduria jis.

Per kasmetinius JT Generalinės Asamblėjos debatus Niujorke Manhatano Turtle Bay rajone taikomos griežtos saugumo priemonės, nes į šią vietą suvažiuoja dešimtys valstybių ir vyriausybių vadovų.

Daugybė gatvių aplink JT būstinę prie East River sąsiaurio yra visiškai uždarytos, o kitomis galima pravažiuoti tik su specialiais leidimais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

