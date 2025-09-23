Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio atsakė, ką dėl rusų dronų ir naikintuvų virš Europos toliau darys NATO

2025-09-23 20:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 20:17

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pakomentavo idėją numušti Rusijos objektus NATO oro erdvėje.

Markas Rubio (nuotr. SCANPIX)
10

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pakomentavo idėją numušti Rusijos objektus NATO oro erdvėje.

Pastarosiomis savaitėmis Rusijos dronai įskrido į Lenkiją, naikintuvai į Estiją. Europa ir NATO perspėja, kad tokius objektus ateityje numuš.

Atsakė, kokiu atveju naikintuvai bus numušti

Interviu „CBS“ jo buvo paklausta, ar JAV dalyvautų tokiose misijose.

„Na, nemanau, kad kas nors kalbėjo apie Rusijos naikintuvų numušimą, jei jie nepuls. Manau, kad tai, ką matėte, yra NATO reakcija į šiuos įsibrovimus, kaip mes visada reaguojame į juos, t. y. kai jie įskrenda į jūsų oro erdvę arba jūsų gynybos zoną, jūs pakylate ir juos perimkite. Tai yra tai, ką NATO padarė, ir tai yra tai, ką NATO toliau darys.

Jungtinės Valstijos yra NATO partnerė, NATO narė, svarbi narė – svarbiausia NATO narė. Manau, kad vakar Jungtinėse Tautose mūsų naujasis ambasadorius Mike Waltz labai aiškiai pareiškė, kad mes – mes dirbsime su savo sąjungininkais, kad apgintume kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Šis įsipareigojimas lieka tvirtas“, – sako jis.

M. Rubio taip pat patikino, kad nori, jog karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi.

„Norime padaryti viską, kas įmanoma, kad jis baigtųsi. Tūkstančiai žmonių miršta. Tai kvailas, absurdiškas karas. Jis turi baigtis, ir prezidentas yra pasiryžęs padaryti viską, kas įmanoma, kad jis baigtųsi. Jei nepavyks pasiekti, kad Putinas būtų pasirengęs jį baigti, prezidentas turi labai stiprių priemonių, kuriomis gali priversti jį sumokėti kainą. Tikimės, kad to pavyks išvengti“, – pabrėžia M. Rubio.

