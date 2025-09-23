Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos pajėgoms atakavus Odesą, žuvo moteris

2025-09-23 19:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 19:44

Rusijos pajėgoms atakavus Odesą, žuvo moteris, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė civilinės saugos tarnyba. Dar trys asmenys buvo sužeisti.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Rusijos pajėgoms atakavus Odesą, žuvo moteris, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė civilinės saugos tarnyba. Dar trys asmenys buvo sužeisti.

0

Per ataką apgadintas viešbutis, administracinis pastatas ir civilinė infrastruktūra. Kilo gaisras, kurį ugniagesiai užgesino.

Antradienį, be kita ko, taip pat atakuotas Nikopolis Dnipropetrovsko srityje. Čia dronas pražudė vieną moterį ir dar vieną sužeidė, informavo srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.

