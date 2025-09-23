Rusijos pajėgoms atakavus Odesą, žuvo moteris

Per ataką apgadintas viešbutis, administracinis pastatas ir civilinė infrastruktūra. Kilo gaisras, kurį ugniagesiai užgesino.
Antradienį, be kita ko, taip pat atakuotas Nikopolis Dnipropetrovsko srityje. Čia dronas pražudė vieną moterį ir dar vieną sužeidė, informavo srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!