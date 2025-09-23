Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prieš susitikimą su Trumpu – Zelenskio žinutė

2025-09-23 19:06 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-09-23 19:06

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš susitikimą su Donaldu Trumpu pasidalijo trumpa žinute socialinėse medijose.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
36

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš susitikimą su Donaldu Trumpu pasidalijo trumpa žinute socialinėse medijose.

1

D. Trumpas antradienį sakė kalbą Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje.

„80-oji Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesija – dalyvavau jos atidaryme. Šiomis dienomis Ukrainos balsas čia skambės ypač stipriai – dėl mūsų vaikų sugrįžimo, saugumo garantijų ir spaudimo Rusijai stiprinimo. Padarysime viską, kad mūsų diplomatinė pozicija, mūsų kariuomenė, mūsų žmonių parama būtų dar stipresnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svarbu, kad visi susitikimai, numatyti Asamblėjos metu, duotų rezultatų. Svarbiausia – veikti kartu, vieningai su visais partneriais. Esu dėkingas visiems, kurie jau yra su Ukraina ir pasirengę toliau dirbti vardan taikos“, – parašė V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Trumpas griežtai perspėjo Putiną, tačiau kreipėsi ir į NATO: „Tai gėdinga“

Savo kalboje D. Trumpas šiek tiek kalbėjo apie Ukrainą.

JAV prezidentas D. Trumpas pagrasino Rusijai griežtais tarifais, tačiau pareiškė, kad NATO šalys turi nustoti sau daryti gėdą perkant rusišką naftą, rašo „Sky news“.

„Jie negali daryti to, ką daro. Jie perka naftą ir dujas iš Rusijos, nors kovoja su Rusija. Tai jiems gėdinga“, – sakydamas kalbą Jungtinėse Tautose sakė jis.

Ji teigė, kad apie šią „nepateisinamą“ tendenciją sužinojo tik prieš dvi savaites.

D. Trumpas apkaltino Indiją ir Kiniją, kad jos yra „pagrindinės karo finansuotojos“.

JAV prezidentas teigė, kad yra pasirengęs įvesti „labai griežtus muitus“ Rusijai, kurie, jo nuomone, „sustabdytų kraujo praliejimą“ beveik akimirksniu. Tačiau jis pareiškė, kad tai padarys tik tuo atveju, jei Europos šalys nustos pirkti Rusijos naftą ir seks jo pavyzdžiu.

NATO narė Turkija nuo 2023 m. yra trečia pagal dydį Rusijos naftos pirkėja po Kinijos ir Indijos, kaip teigia Energetikos ir švaraus oro tyrimų centras, o kitos narės Vengrija ir Slovakija taip pat perka energijos išteklius iš Maskvos.

