Trumpas pasisakė apie Venesuelą, Braziliją ir klimato kaitą

„Kiekvieną teroristą banditą, gabenantį nuodingus narkotikus į Jungtines Amerikos Valstijas, įspėjame, kad mes jus nušluosime nuo žemės paviršiaus“, – sakė D. Trumpas JT Generalinėje Asamblėjoje.
Apie klimato kaitą
Savo kalboje D. Trumpas klimato kaitą pavadino „didžiausia visų laikų suktybe“ ir teigė, kad anglies dioksido pėdsakų sąvoka yra „apgaulė“.
„Klimato kaita – tai, mano nuomone, didžiausia suktybė, kada nors įvykdyta pasaulio atžvilgiu, – sakė jis. – Anglies dioksido pėdsakas yra apgaulė, kurią sugalvojo piktų kėslų turintys žmonės, ir jie eina visiško sunaikinimo keliu.“
Apie Braziliją
D. Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę susitiks su Brazilijos prezidentu, net ir po to, kai griežtai sukritikavo Luizą Inacio Lula da Silvą dėl jo pirmtako patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už bandymą surengti valstybės perversmą.
„Aš ėjau į vidų, o Brazilijos vadovas išeidinėjo... Iš tikrųjų sutarėme, kad susitiksime kitą savaitę“, – sakė D. Trumpas, kuris, keršydamas už buvusio dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro įkalinimą, įvedė Brazilijai didžiulius muitus ir sankcijas pareigūnams.
