Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasisakė apie Venesuelą, Braziliją ir klimato kaitą

2025-09-23 18:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 18:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pažadėjo sunaikinti narkotikų kontrabandininkus po to, kai JAV pajėgos sunaikino mažiausiai tris įtariamus Venesuelos kontrabandininkų laivus ir nužudė daugiau kaip dešimt žmonių.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pažadėjo sunaikinti narkotikų kontrabandininkus po to, kai JAV pajėgos sunaikino mažiausiai tris įtariamus Venesuelos kontrabandininkų laivus ir nužudė daugiau kaip dešimt žmonių.

REKLAMA
3

„Kiekvieną teroristą banditą, gabenantį nuodingus narkotikus į Jungtines Amerikos Valstijas, įspėjame, kad mes jus nušluosime nuo žemės paviršiaus“, – sakė D. Trumpas JT Generalinėje Asamblėjoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie klimato kaitą

Savo kalboje D. Trumpas klimato kaitą pavadino „didžiausia visų laikų suktybe“ ir teigė, kad anglies dioksido pėdsakų sąvoka yra „apgaulė“.

REKLAMA
REKLAMA

„Klimato kaita – tai, mano nuomone, didžiausia suktybė, kada nors įvykdyta pasaulio atžvilgiu, – sakė jis. – Anglies dioksido pėdsakas yra apgaulė, kurią sugalvojo piktų kėslų turintys žmonės, ir jie eina visiško sunaikinimo keliu.“

REKLAMA

Apie Braziliją

D. Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę susitiks su Brazilijos prezidentu, net ir po to, kai griežtai sukritikavo Luizą Inacio Lula da Silvą dėl jo pirmtako patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už bandymą surengti valstybės perversmą.

„Aš ėjau į vidų, o Brazilijos vadovas išeidinėjo... Iš tikrųjų sutarėme, kad susitiksime kitą savaitę“, – sakė D. Trumpas, kuris, keršydamas už buvusio dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro įkalinimą, įvedė Brazilijai didžiulius muitus ir sankcijas pareigūnams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų