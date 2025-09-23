Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Svarbi Trumpo kalba prasidėjo trikdžiais: reakcija sukėlė juoką

2025-09-23 17:31 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-23 17:31

JAV prezidento Donaldo Trumpo kalba Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje antradienį prasidėjo trikdžiais.

Svarbi Trumpo kalba prasidėjo trikdžiais: reakcija sulaukė juoko (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo kalba Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje antradienį prasidėjo trikdžiais.

0

D. Trumpas savo kalbą turėjo skaityti iš suflerio, tačiau jis neveikė.

Trumpas susidūrė su techniniais trikdžiais

JAV prezidentas suragavo juokaudamas.

„Man nesvarbu, jei reikės sakyti kalbą be suflerio, nes sufleris neveikia. <...> Kad ir kas valdo suflerį, turės didelių bėdų“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po D. Trumpo pastabos buvo girdėti juokas salėje.

D. Trumpas į JT kreipėsi pirmą kartą nuo tada, kai grįžo į pareigas ir nedelsdamas ėmėsi mažinti JAV vaidmenį tarptautinėse organizacijose. 

Vėliau antradienį D. Trumpas JT susitiks su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, jo kantrybei dėl Rusijos senkant.

Tai bus antras kartas, kai D. Trumpas susitiks su V. Zelenskiu po rugpjūčio 15 d. susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jo pakviestu į Aliaską. Šis susitikimas nutraukė Vakarų vykdomą Maskvos izoliaciją, tačiau nedavė jokio proveržio užbaigti karą Ukrainoje. 

Pastarąjį mėnesį Rusija ne tik rengė didelio masto atakas prieš Ukrainą, bet ir didino Vakarų baimę dėl jos dronų ir lėktuvų įsiveržimų į NATO nares Lenkiją, Estiją ir Rumuniją. 

